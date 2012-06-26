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۶ تیر ۱۳۹۱، ۲۱:۰۲

اخبار انرژی و صنعت/

حمایت از صنایع کم مصرف انرژی / مصرف نیمی از برق استان مرکزی در صنعت

حمایت از صنایع کم مصرف انرژی / مصرف نیمی از برق استان مرکزی در صنعت

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت: در صورت اعمال مدیریت مناسب و همراهی صنایع می‌توان به نحو مناسبی از انرژی برق استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داود عابدی ظهر سه شنبه در جمع مدیران شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت: بازنگری و شفاف‌سازی عملکرد مدیریت مصرف و شناسایی زمینه‌ های بهبود و پتانسیل‌های بالقوه در بخش صنایع بزرگ از اولوبت های برنامه های امسال شرکت توزیع برق استان است.

وی افزود: صنایع با توجه به زمان همکاری، طول دوره تعطیلات و میزان تقلیل قدرت ، مشمول تخفیف خواهند شد.

مصرف نیمی از انرژی برق استان در صنعت

عبادی گفت: دو هزار و 700 واحد صنعتی استان مرکزی، به طور میانگین نیمی از انرژی برق استان مرکزی رامصرف می کنند ومشترکان کشاورزی با مصرف 26 و دو دهم درصد انرژی برق در رده دوم این استان قرار دارند.
 
وی تصریح کرد: مشترکان خانگی با 21 درصد، عمومی بیش از پنج و شش دهم درصد، تجاری سه و هشت صدم درصد و روشنایی معابر با اختصاص بیش از دو و چهار دهم درصد به ترتیب رتبه های بعدی مصرف برق را به خود اختصاص داده اند.
 
تخفیف در برق مصرفی کارخانه ها در صورت رعایت اصول
 
عابدی گفت: تخفیف بهای انرژی صنایعی که برنامه تعطیلات دوره‌ای خود را با هماهنگی شرکت برق، در ساعت های اوج بار قرار دهند ، بر حسب محدوده زمانی محاسبه و اعمال می شود.
 
وی ادامه داد: بهبود بهره‌وری، تعویض کنتورهای آنالوگ، جلوگیری از استفاده غیرمجاز برق و شناسایی مشترکان پرمصرف‌ و استفاده از مولدهای دیزلی در ساعات پیک از دیگر راهکارهای بهینه سازی مصرف برق در بخش صنایع است.
 
به گفته وی مشارکت و همکاری در امر صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف برق، نقش به سزایی در تحقق اهداف کشور در زمینه شکوفایی اقتصادی دارد.
کد مطلب 1636131

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