متقاضيان مجوز طرحهاي توسعه گردشگري حمايت مي شوند

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، ابراهيم نيا مسئول امور طرحهاي توسعه گردشگري خراسان رضوي با اعلام اين خبر گفت: با توجه به اينكه مطابق قوانين جاري نظام جمهوري اسلامي ايران توليت امر گردشگري به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري محول شده است، لذا در اين راستا با متقاضياني كه از طريق مسئولان اين سازمان اقدام به اخذ مجوز نمايند، همكاري و مساعدت مي گردد.

وي ضمن اشاره به اينكه اين همكاري منحصر به متقاضياني مي شود كه از سيرقانوني اقدام به اخذ مجوزمي كنند، افزود: با آن دسته از متقاضياني كه درخصوص اخذ مجوز براي توسعه طرحهاي گردشگري خارج از مسير قانوني اقدام نمايند، از سوي سازمان و برابر وظايف محوله، نه تنها هيچگونه همكاري نخواهد شد، بلكه در چهارچوب ضوابط قانوني با آنها رفتار خواهد شد.

ابراهيم نيا تصريح كرد: با توجه به تسهيلات بانكي كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي براي مجريان طرحهاي گردشگري در نظر گرفته است، امكانات ديگري نيز به مجريان اين طرحها اختصاص خواهد يافت.