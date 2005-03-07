مجموعه برنامه "آواي ايراني" عيد امسال به شبكه چهار مي آيد

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، اين مجموعه برنامه كه به انگيزه آشناسازي مخاطبان با نغمه ها، نواها، دستگاه ها و به طور كلي موسيقي اصيل و سنتي ايراني ساخته شده است، هنرمندان قديمي عرصه موسيقي سنتي كه در طي فعاليت خود در اين زمينه تاثير زيادي بر روي موسيقي كلاسيك كشور گذاشته اند، معرفي و درباره برخي از آثار آنها به وسيله كارشناس برنامه صحبت مي شود.

اين هنرمندان توانسته اند در طول فعاليت خود از رديف آوازي مستقلي برخوردار باشند كه به همين خاطر به صورت كامل زندگي اين افراد و شرح فعاليت هاي هنري شان به طور دقيق بياني مي شود. ارايه شرح زندگي و فعاليت هنرمندان موسيقي از دوره هاي گذشته تا هنرمندان معاصر را در بر مي گيرد كه در اين زمينه مي توان به اساتيد بزرگ موسيقي ايراني از آقا علي اكبر فراهاني، آقا حسينقلي و ميرزا عبدالله آ تا استاد شجريان را نام برد.





هر قسمت از اين برنامه اختصاص به پخش كامل يكي از آثار موسيقي دارد كه از حدود چند دهه گذشته تا سال هاي اخير را در بر مي گيرد.آثار اين برنامه به وسيله استاد "داريوش پيرنياكان" و "علي رضا نوربخش" انتخاب و ارايه گرديده است.

محمدرضا جعفري، تهيه كننده و كارگردان مجموعه تلويزيوني " آواي ايراني " درباره اين برنامه به خبرنگار مهر گفت: در اين مجموعه علاوه بر اساتيد قديمي، برخي از استادان معاصر عرصه موسيقي معرفي و آثارشان پخش مي شود. براي نمونه آثار آوازي و موسيقي استاد شجريان كه در مجموعه هاي مختلف راديويي ضبط شده است، در اين برنامه مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين علاوه بر پخش موسيقي مشخصات دقيق رديف، گوشه، دستگاه، سازهاي مورد استفاده، زمان ضبط اثر و ساير موارد در زمينه قطعه اي كه در حال پخش است، روي صفحه تلويزيون حك مي شود و تصاويري از آثار خوشنويسان مشهور ايراني از جمله استادان سلحشور، امير خاني و كابلي و نيز نقاشان تواناي مينياتور كشور از جمله استاد فرشچيان، جمالي پور و شهرزاد صالحي بر روي موسيقي ها ارايه مي شود. همچنين برخي از آثار موزه اي كشور در زمينه فرش، گليم، گبه و ساير جلوه هاي فرهنگ و هنر ايراني به عنوان تصاوير مجموعه استفاده مي گردد.

مجموعه برنامه " آواي ايراني " در قالب 15 قسمت 45 دقيقه اي با انتخاب تصنيف ها و موسيقي هاي مناسب فصل بهار و عيد نوروز ارايه مي شود.