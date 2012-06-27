فرهنگسازی برای استفاده از کالاهای داخلی رمز تحقق تولید ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر علیخانی عصر سه شنبه در همایش روز ملی صنعت و معدن در خراسان شمالی افزود: رفع بیکاری جوانان و مشکلات کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی کشور از طریق استفاده از تولیدات داخلی امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به اقتصادی خودکفا و پویا راهی جز حمایت و استفاده از تولیدات داخلی وجود ندارد تصریح کرد: فرهنگ سازی برای استفاده از کالاهای داخلی رمز تحقق تولید ملی است.

علیخانی اضافه کرد: البته واحدهای تولیدی داخلی نیز لازم است ضمن افزایش کیفیت تولید خود، قیمت تمام شده کالا را نیز عادلانه و پایین‌تر از اجناس خارجی تعیین کنند.

وی همچنین بر حمایت سیستم بانکی از بخش تولید کشور تاکید کرد و افزود: تحقق تولید ملی، نقدینگی کافی و توجه تداومی بخش بانکی کشور را طلب می‌کند.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی نیز در ادامه این همایش گفت: هم اکنون 491 واحد صنعتی و معدنی با سرمایه گذاری حدود 12 هزار میلیارد و 356 میلیون ریال در این استان فعالیت می‌کنند.

سیدابراهیم حسینی با اعلام اینکه 14 هزار و 585 نفر در این واحدها مشغول به فعالیت هستند اظهار داشت: از این تعداد 133 واحد معدنی بوده و 358 واحد نیز در بخش صنعت فعالیت می‌کنند.

وی افزود: از واحدهای فعال در بخش معدنی خراسان شمالی، با ظرفیت 763 میلیون تن، سالیانه حدود 6 میلیون تن ماده معدنی استخراج می‌شود.

حسینی تعداد جواز صادر شده در بخش‌های صنعت و معدن استان را 587 فقره اعلام و تصریح کرد: برای این واحدها 29 هزار میلیارد و 722 میلیون ریال سرمایه پیش بینی شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: البته در سال گذشته 355 فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاری 7 میلیارد و 217 میلیون ریال به علت اجرا نشدن در موعد مقرر باطل شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی نیز در این همایش گفت: در حال حاضر تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان 14 واحد بوده و در این شهرک‌ها 126 واحد تولیدی و صنعتی فعالیت می‌کنند.

محمدرضا باقری تعداد فعالین شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان را 2 هزار و 528 نفر ذکر کرد و اظهار داشت: در سال جاری نیز 30 طرح صنعتی جدید در این شهرک‌ها اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح‌ها 335 میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.