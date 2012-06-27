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۷ تیر ۱۳۹۱، ۸:۳۱

غنی زاده اعلام کرد:

خسارت 30 میلیاردی تگرگ و سیل به شوط

خسارت 30 میلیاردی تگرگ و سیل به شوط

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرماندار شوط گفت: بارش تگرگ و جاری شدن سیل در یک ماه گذشته بیش از 30 میلیارد ریال به شهرستان شوط خسارت وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا غنی زاده سه شنبه شب در جلسه شورای مدیریت بحران این شهرستان افزود: در خرداد ماه گذشته بخشهای کشاورزی، مسکن روستایی و شهری، راههای ارتباطی و زیر ساختهای 35 روستای این شهرستان بر اثر بارش تگرگ و جاری شدن سیل بیش از 30 میلیارد ریال خسارت دیده اند.

وی ادامه داد: بر اثر این حوادث طبیعی یک هزار و300 هکتار از مزارع کشاورزی با محصولات گندم، جو و آفتاب گردان و 103 هکتار از باغات زرد آلو خسارت دیده اند.

فرماندار شوط یادآور شد: همچنین در اثر جاری شدن سیل 14 واحد مسکونی هم 20 تا 80 درصد تخریب شده اند.

در ادامه جلسه میزان آمادگی تجهیزات و امکانات امدادی بررسی و بر شناسایی نقاط حادثه خیز شهری و روستایی تاکید شد.

کد مطلب 1636175

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