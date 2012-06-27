خسارت 30 میلیاردی تگرگ و سیل به شوط

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا غنی زاده سه شنبه شب در جلسه شورای مدیریت بحران این شهرستان افزود: در خرداد ماه گذشته بخشهای کشاورزی، مسکن روستایی و شهری، راههای ارتباطی و زیر ساختهای 35 روستای این شهرستان بر اثر بارش تگرگ و جاری شدن سیل بیش از 30 میلیارد ریال خسارت دیده اند.

وی ادامه داد: بر اثر این حوادث طبیعی یک هزار و300 هکتار از مزارع کشاورزی با محصولات گندم، جو و آفتاب گردان و 103 هکتار از باغات زرد آلو خسارت دیده اند.

فرماندار شوط یادآور شد: همچنین در اثر جاری شدن سیل 14 واحد مسکونی هم 20 تا 80 درصد تخریب شده اند.

در ادامه جلسه میزان آمادگی تجهیزات و امکانات امدادی بررسی و بر شناسایی نقاط حادثه خیز شهری و روستایی تاکید شد.