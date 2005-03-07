كارگاههاي آموزشش تخصصي تئاتر توسط حوزه هنري برگزار شد

به گزارش خبرنگار تئاتر"مهر"، اين كارگاههاي آموزشي با حضوركارگردانان هاي حرفه اي تئاترشهرستاني برگزار شد.

دكتر "مسعود دلخواه" به تدريس" بازيگري پرداخت و "نصرالله قادري" در زمينه نمايشنامه نويسي، "محسن حسيني" در زمينه كارگرداني پيشرفته و"نعمت شريف" در زمينه طراحي صحنه مباحثي آموزشي را در اين كارگاهها مطرح كردند.

دركارگاههاي تخصصي آموزشي تئاتر حوزه هنري كه در شهرستانهاي سمنان، بندرعباس و سنندج برگزارشد،علاوه برهنرمندان اين شهرستانها هنرمنداني نيز از استان هاي همجواردر اين كلاسهاي آموزشي حضور پيدا كردند.