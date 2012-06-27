به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه دوشنبه در نشست هم اندیشی ائمه جماعات مساجد اراک با مدیران دستگاه قضایی استان افزود: روحانیت و قوه قضائیه در راستای پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی و ناهنجاری ها، مسولیت مشترک دارند.

وی با اشاره به کار مهم و تاثیر گذار اصلاح و تربیت زندانیان گفت: این همکاری موجب می شود ورودی افراد به زندان ها کاهش یافته وحضور روحانیت در زندان ها نیز می تواند زمینه اصلاح و تربیت زندانیان را فراهم کند.

وی با اشاره به بدحجابی های برخی زنان در سطح شهر گفت: این بد حجابی ها اندک هم که باشد، ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و وقوع جرایم غیراخلاقی و مغایر با شئونات جامعه اسلامی است.

امام جمعه اراک با اشاره به افزایش آمار طلاق در کشور و تبعات آن بر لزوم همکاری قوه قضاییه با روحانیت در حوزه خانواده تاکید کرد و افزود: تعامل و اصلاح امور مربوط به خانواده کار بسیار بزرگی است.

مبانی تحکیم خانواده تقویت شود

آیت الله دری نجف آبادی، تقویت و تحکیم مبانی خانواده را که یکی از اصول مهم قانون اساسی کشور عنوان کرد و افزود: یکی از عوامل اصلی پیشگیری از وقوع جرایم تحکیم بنیان خانواده است.

وی تسهیل کردن ازدواج جوانان، کاهش آمار طلاق، کاهش هزینه های ازدواج، بیان ملاک های همسر گزینی و ... را از جمله اقدامات در جهت تحکیم بنیان خانواده عنوان کرد که باید در جامعه نهادینه شود.

وی همچنین بر تربیت نیرو و کادرسازی در دستگاه قضایی تاکید کرد و افزود: در حوزه تربیت روحانیت در حوزه قضایی باید سرمایه گذاری شود.

امام جمعه اراک بر لزوم تاسیس دانشگاهی برای جذب روحانیت و طلاب تاکید کرد و افزود: به منظور ایجاد همکاری و تعامل دبیرخانه رابط روحانیت وسیستم قضایی در دادگستری استان ایجاد شود.

در این نشست ائمه جماعات مساجد به بیان نقطه نظرات و راهکارهای خود در خصوص برخی موضوعات پرداخته و در خصوص موارد مطرح شده بحث و تبادل نظر کردند.