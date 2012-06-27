  1. استانها
  2. مرکزی
۷ تیر ۱۳۹۱، ۸:۳۲

آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی:

لزوم همکاری روحانیت در کاهش ناهنجاری‌های اخلاقی/مبانی تحکیم خانواده تقویت شود

لزوم همکاری روحانیت در کاهش ناهنجاری‌های اخلاقی/مبانی تحکیم خانواده تقویت شود

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک بابیان تاثیرگذاری و نفوذ ائمه جمعه و روحانیت در کمک به تقویت مبانی اعتقادی، معنوی و اخلاقی جامعه و کاهش ناهنجاری ها، بر لزوم همکاری و تعامل فرهنگی روحانیت ودستگاه قضایی در هدایت فکری و اعتقادی جامعه و سالم سازی افراد تا کید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه دوشنبه در نشست هم اندیشی ائمه جماعات مساجد اراک با مدیران دستگاه قضایی استان افزود: روحانیت و قوه قضائیه در راستای پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی و ناهنجاری ها، مسولیت مشترک دارند.

وی با اشاره به کار مهم و تاثیر گذار اصلاح و تربیت زندانیان گفت: این همکاری موجب می شود ورودی افراد به زندان ها کاهش یافته وحضور روحانیت در زندان ها نیز می تواند زمینه اصلاح و تربیت زندانیان را فراهم کند.

وی با اشاره به بدحجابی های برخی زنان در سطح شهر گفت: این بد حجابی ها اندک هم که باشد، ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و وقوع جرایم غیراخلاقی و مغایر با شئونات جامعه اسلامی است. 

امام جمعه اراک با اشاره به افزایش آمار طلاق در کشور و تبعات آن بر لزوم همکاری قوه قضاییه با روحانیت در حوزه خانواده تاکید کرد و افزود: تعامل و اصلاح امور مربوط به خانواده کار بسیار بزرگی است.

مبانی تحکیم خانواده تقویت شود

آیت الله دری نجف آبادی، تقویت و تحکیم مبانی خانواده را که یکی از اصول مهم قانون اساسی کشور عنوان کرد و افزود: یکی از عوامل اصلی پیشگیری از وقوع جرایم تحکیم بنیان خانواده است.

وی تسهیل کردن ازدواج جوانان، کاهش آمار طلاق، کاهش هزینه های ازدواج، بیان ملاک های همسر گزینی و ... را از جمله اقدامات در جهت تحکیم بنیان خانواده عنوان کرد که باید در جامعه نهادینه شود.

وی همچنین بر تربیت نیرو و کادرسازی در دستگاه قضایی تاکید کرد و افزود: در حوزه تربیت روحانیت در حوزه قضایی باید سرمایه گذاری شود.

امام جمعه اراک بر لزوم تاسیس دانشگاهی برای جذب روحانیت و طلاب تاکید کرد و افزود: به منظور ایجاد همکاری و تعامل دبیرخانه رابط روحانیت وسیستم قضایی در دادگستری استان ایجاد شود.

در این نشست ائمه جماعات مساجد به بیان نقطه نظرات و راهکارهای خود در خصوص  برخی موضوعات پرداخته و در خصوص موارد مطرح شده بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 1636180

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها