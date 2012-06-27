مازندران رتبه برتر ثبت اطلاعات پزشک خانواده را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزایی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه هزار و 400 نفر در طرح سرشماری و ثبت داده ها مشارکت دارند افزود: 94 درصد جمعیت شهری و روستایی در طرح پزشک خانواده سرشماری شدند.

وی افزود: از 687 هزار خانوار شهری و روستایی در استان ثبت اطلاعات پزشک خانواده انجام شد که مازندران در سطح کشور رتبه نخست را کسب کرد.

میرزایی با اشاره به اینکه به منظور تجهیز مراکز مجری طرح پزشک خانواده بیش از دو میلیارد تومان اعتبار در نظرگرفته شده است افزود: برای خرید هزار و ۵۰ دستگاه رایانه و ۴۲۰ لپ تاپ و سایر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی شش میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی از اجرای این طرح در اول مرداد سال 91 خبر داد و افزود: هزار و 512 نفر پزشک در سطح یک برای ارائه خدمات ثبت نام کردند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از تقسیم بندی جمعیت در این طرح اشاره و تصریح کرد: در این تقسیم بندی برای هر ۱۰ هزار نفر یک منطقه تعریف شده است.

وی بیان داشت: همه پایگاههای پزشک خانواده از ساعت 8 صبح تا 12 و از 16 تا 20 شب برای مراجعه بیماران آماده خدمات است.