  1. دين، حوزه، انديشه
۷ تیر ۱۳۹۱، ۸:۲۴

بازخوانی نقش دین و توسعه در الگوی اسلامی پیشرفت

بازخوانی نقش دین و توسعه در الگوی اسلامی پیشرفت

در برنامه "پیچ و تاب اندیشه" رادیو گفتگو، امشب 7 تیرماه با حضور دکتر عاملی و سوزنچی کاشانی، پارادایم ها و تصول ناظر بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و بازخوانی نقش دین و دولت مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "پیچ و تاب اندیشه" عنوان برنامه ای است که چهارشنبه هر هفته از ساعت 23 به سردبیری و تهیه کنندگی سارا سلامی روی آنتن می رود و این هفته قرار است پارادایم ها و تصول ناظر بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و بازخوانی نقش دین و دولت را مورد بررسی قرار دهد.
 
حجت الاسلام دکتر سعیدرضا عاملی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف مهمانان این برنامه خواهند.
 
عناوینی چون پیشرفت اسلامی، توسعه و ابعاد آن و نیز مسیر پیش روی الگوی اسلامی پیشرفت و کاربردهای بهره گیری از پارادایم توسعه غرب و سرمایه گذاری در این عرصه از جمله محورهای مورد بحث در این برنامه است.
کد مطلب 1636209

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