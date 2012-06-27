بازخوانی نقش دین و توسعه در الگوی اسلامی پیشرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، "پیچ و تاب اندیشه" عنوان برنامه ای است که چهارشنبه هر هفته از ساعت 23 به سردبیری و تهیه کنندگی سارا سلامی روی آنتن می رود و این هفته قرار است پارادایم ها و تصول ناظر بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و بازخوانی نقش دین و دولت را مورد بررسی قرار دهد.

حجت الاسلام دکتر سعیدرضا عاملی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف مهمانان این برنامه خواهند.

عناوینی چون پیشرفت اسلامی، توسعه و ابعاد آن و نیز مسیر پیش روی الگوی اسلامی پیشرفت و کاربردهای بهره گیری از پارادایم توسعه غرب و سرمایه گذاری در این عرصه از جمله محورهای مورد بحث در این برنامه است.