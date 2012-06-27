مازندران در ردیف استانهای پیشرو در صنایع دستی است/ عوامل رکود صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله علیزاده شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه صنایع دستی مازندران در محل دائمی نمایشگاه مازندران در قائم شهر با بیان اینکه این نمایشگاه با 125 غرفه از 26 استان کشور دایر شد اظهار داشت: اگر تعداد رشته های صنایع دستی مازندران کمتر از استانهای دیگر کشور باشد ولی عمده تولیدات استان کاربردی و استانهای دیگر تزیینی بوده است.

وی بیان داشت: با روی کار آمدن ماشین، صنایع دستی مازندران کمرنگ شد اما در استانهای دیگر ماشین تاثیری نداشت.

وی با اشاره به اینکه مازندران جز پنج استان برتر و پیشتاز در صنایع دستی بودافزود: کاربردی بودن و تزیینی نبودن این صنایع موجب رکود این صنایع شد.

معاون صنایع دستی مازندران اظهار داشت: برای رشته های منسوخ شده تدابیری اتخاذ کردیم تا با تغییر کاربری و کاربردی کردن آنها را احیا کنیم.

وی گفت: نمد و جاجیم آلاشت را بصورت تابلو و تلفیقی از جاجیم و چرم برای درست کردن کیف زنانه که امسال 200 عدد کیف درست کردیم که بفروش رفت.

علیزاده، پنج عامل را سبب رکود صنایع دستی استان عنوان کرد و افزود: ورود کالاهای خارجی بی کیفیت و ارزان قیمت به کشور که دولت راهکارهایی برای جلوگیری ارائه داده، تسهیلات ارزان به هنرمندان، آموزش برای ارتقا نقوش و ذائقه مردم ، محل عرضه رایگان و ازهمه مهمتر صادرات است.

وی از راه اندازی شرکتهای صادرات صنایع دستی در استان خبرداد و افزود: در مازندران 45 رشته تولید صنایع دستی که 10 رشته بومی و مابقی در استانهای دیگر و غیربومی با هشت هنرمند رسمی و 60 هزار هنرمند غیربومی است.

نمایشگاه صنایع دستی قائم شهر تا یازدهم تیرماه از ساعت 16 الی 22 تیر آماده بازدید علاقمندان است.