ضریب برخورداری فاضلاب در شهر بیرجند به 65 درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جهان طلب در جلسه ای به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب اظهارداشت: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی جمعیت 357 هزار نفری را تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار دارد.

وی به منابع آبی موجود برای تامین آب مناطق شهری استان اشاره کرد و ادامه داد: 105 منبع برای تأمین آب شرب و بهداشتی شهروندان در اختیار شرکت آب و فاضلاب استان قرار دارد که عمده این منابع را چاه ها تشکیل می دهند.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با بیان این که این چاه ها ظرفیت تولید دو هزار و 50 لیتر در ثانیه را دارد، یادآور شد: حجم مخازن آب استان حدود 93 هزار مترمکعب است.

جهان طلب از اجرای 430 کیلومتر خطوط انتقال برای آبرسانی به استان خبر داد و افزود: همچنین یک هزار و 460 کیلومتر شبکه توزیع نیز تا کنون در استان انجام شده است.

وی از وجود 120 هزار مشترک آب در سطح استان خبر داد و گفت: همچنین در بخش فاضلاب نیز 23 هزار مشترک در استان تحت پوشش خدمات این بخش قرار گرفته است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: ضریب برخورداری فاضلاب در شهر بیرجند به 65 درصد رسیده است در حالی که این رقم در سطح استان عددی حدودی 32 درصد است.

جهان طلب از تولید 32 میلیون مترمکعب آب در سال 90 خبر داد و یادآور شد: در سال 89 میزان مصرف آب مشترکان استان 24 میلیون و 640 هزار مترمکعب بوده است که این رقم در سال 90 به رقمی بیش از 23 میلیون ریال رسید که کاهش یک میلیون مکعبی را نشان می دهد.

وی بر لزوم نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه آب در بین مشترکان تاکید کرد و گفت: با توجه به کمبود منابع آبی در استان باید الگوی مصرف بهینه در بین مردم نهادینه شود.

تعویض 571 کنتور معیوب مشترکان سرایان

مدیر امور آب و فاضلاب سرایان از تعویض کنتورهای خراب مشترکان در سال 90 به تعداد 571 دستگاه خبر داد.

سید احمد ندائی جوان اظهار داشت: امور آب و فاضلاب شهری سرایان وظیفه تامین و توزیع آب شرب بهداشتی و آبرسانی برای مصارف خانگی، تجاری و عمومی را بر عهده داشته و همچنین تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات تامین، انتقال، ذخیره و توزیع آب در شهرستان سرایان را بر عهده دارد.

وی طول خطوط انتقال شبکه توزیع آب شرب در شهرستان سرایان را بیش از 120 کیلومتر عنوان کرد و اظهار داشت: هر ساله از محل اعتبارات داخلی و تملک دارایی قسمتی از شبکه آب اصلاح می شود.

مدیر امور آب و فاضلاب سرایان تصریح کرد: نوسازی انشعابات و استانداردسازی انشعابات فرسوده برای کاهش هدررفت آب نیز به تعداد بیش از 300 فقره در سال گذشته انجام شده است.

ندائی جوان از وجود تعداد هشت هزار و 205 مشترک آب در این شهرستان خبر داد و گفت: در این شهرستان اکثر مشترکان خانگی الگوی مصرف آب را رعایت می کنند.

وی ادامه داد: کاربری بیشتر مصارف آب در این شهرستان مربوط به مشترکان خانگی است.

مدیر امور آب و فاضلاب سرایان اعتبارات عمرانی اداره را در سال 90 مبلغ سه هزار و 50 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این اعتبارات در فصول مسکن و عمران شهری روستایی و منابع آب بوده و در پروژه های اصلاح و توسعه شبکه آب شرب، آبرسانی و مرمت تاسیسات و انجام مطالعات هزینه می شود.