به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رحیمیان شب گذشته در مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر با بیان اینکه حادثه دردناک هفتم تیر سال 60 مجتمع بر عبرت های مهمی مانند شناخت جریان نفاق و منافقین است، گفت: این جریان همواره همزاد با انقلاب اسلامی و اصل اسلام بوده، هست و خواهد بود.

وی با بیان اینکه شناخت قربانیان جریان نفاق و ضربه هایی که آنها در طول بشر به اسلام وارد کردند و نقش رهبری در نظام اسلامی در جهت خنثی کردن جریان نفاق بسیار مهم است، گفت: به همین جهت است که می بینیم در قرآن کریم در چندین آیه ویژگی های منافقین تشریح شده است که این حاکی از نقش مخرب جریان نفاق در مقابل جریان حق و ضرورت شناخت جریان نفاق است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید با تاکید بر اینکه منافق همیشه با چهره اصلاح طلب و مصلح نقش فسادانگیز ایفا می کند گفت: یکی از ویژگی های دیگر منافق در قرآن این است که وی همواره امر به معروف ونهی از منکر می کند در حالی که خود هیچ اعتقادی ندارند.

رحیمیان تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگی های منافقین این است که عزت خودشان را در پیوند با کفار جستجو می کنند و ما دیدیم که در جریان انقلاب اسلامی چگونه جریان نفاق در آغاز به صورت پنهان و در ادامه با آشکار شدن برنامه های شومشان به صورت علنی با کفر پیوند خوردند.

وی خاطرنشان کرد: هرچه یک شخص یا جریان موثرتر، نافذتر و خالص تر باشد آن جریان در اولویت هدفگیری جریان نفاق قرار می گیرد لذا در انقلاب خودمان اولین کسی که دشمن برای ترور و حذف فیزیکی او ر انتخاب کرد حضرت آیت الله خامنه ای بود.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید با بیان اینکه قبل از حادثه هفتم تیر این هدفمندی و اولویت بندی جریان نفاق نسبت به مقام معظم رهبری نشان می دهد ارزیابی آنها این است که ایشان مهمترین جریان را در امتداد خط امام و انقلاب اسلامی ایفا می کنند، گفت: البته خواست خداوند چیز دیگری بود و این ذخیره الهی برای انقلاب اسلامی باقی ماند.

رحیمیان در ادامه به حادثه هفتم تیر اشاره کرد و گفت: در این حادثه شهید بهشتی به عنوان یکی از نخبگانی که در خط مقدم دفاع از ولایت بود مورد هدف منافقان کوردل قرار گرفت و به نوعی سیدالشهدای انقلاب اسلامی شد.

وی با طرح این پرسش که چرا شهید بهشتی مورد هدف منافقان قرار گرفت، افزود: شهید بهشتی تعبیرات محکمی در مورد ولایت فقیه داشت و معتقد بود اصل ولایت فقیه یک اصل بنیادین در نظام اسلامی است و همین پایمردی ایشان در مسیر ترسیم راه نظام اسلامی موجب شد که جریان نفاق ایشان را هدف بگیرد.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید با تاکید بر اینکه شهید بهشتی اهل شرکت زدن و سهامدارشدن نبود و این را با مشی طلبی ناسازگار می دید، گفت: بدگویی جریان نفاق نسبت به یک فرد می تواند حاکی از نقش آفرینی اصیل آن فرد در مقابله با جریان کفر باشد.

رحیمیان در ادامه با تاکید بر نقش رهبری و ولایت فقیه در تاریخ انقلاب گفت: در سال 60 طی چندین ماه حوادثی مانند ترور مسئولان اجرایی کشور توسط منافقین، جاسوس بودن رئیس جمهور آن زمان بنی صدر، به شهادت رسیدن انبوهی از وزیران، فرماندهان سپاه و ارتش و شرایط تحریم و جنگ بودیم اما نقش ولایت فقیه و رهبری به گونه ای موثر ایفا می شود که می بینیم با وجود اینکه دشمنان ترورهایی را در سطح گسترده انجام داده اند اما امام با یک جمله "بکشید ما را ملت بیدارتر می شود" روح و استقامت تازه ای به جان ملت بخشیدند.

وی با تاکید بر اینکه هر چه شهادت و خون در انقلاب اسلامی بیشتر شد شجره انقلاب اسلامی هم به استحکام بیشتری رسید گفت: مگر امکان دارد انقلابی که هزاران شهید در آن فدا شده است به دست جریان سبز و نفاق بیفتد. در مقابل هر چه توطئه ها بیشتر شد شاهدیم که همین توطئه و تحریم ها به دشمنان بازگشت.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید با اشاره به اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران در نقطه اوج پیشرفت علمی است ادامه داد: دشمنان با وجود اینکه تلاش می کردند نور انقلاب اسلامی را خاموش کنند اما بیداری اسلامی هم اکنون جهان اسلام را فرا گرفته است.

رحیمیان گفت: فتنه 88 نیز شرایط مشابه سال 60 بود و ایستادگی مردم موجب استحکام بیشتر نظام جمهوری اسلامی شد. بنده جمله ای را به نقل از مجاهد بزرگ سید حسن نصرالله نقل می کنم که می گفت در زمان فتنه هزاران نفر در جهان از ترس فروپاشی نظام جمهوری اسلامی روز و شب گریه می کردند اما بعد از 9 دی و چند خطابه ولی فقیه، مردم دنیا دیدند که نظام ولایت فقیه به این راحتی قابل فروپاشی نیست.

وی افزود: بیداری اسلامی نیز در ماههای بعد از فتنه جرقه اش زده شد و ملل اسلامی دیدند هنگامی که ملت ایران توانست در مقابل همه توطئه ها بایستد و مقاومت کند و پوزه همه آنها را به خاک مذلت بکشاند آنها هم می توانند در مقابل ابرقدرت ها بایستند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید در پایان با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی با خون شهدای هفتم تیر و هزاران شهید دیگر پایدار و استوار مانده است، گفت: خون شهدای انقلاب اسلامی یقینا این نظام را برای همیشه حفظ خواهد کرد.