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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۱۴

يك پژوهشگر مسائل اقتصادي و اجتماعي :

ارتقاي مشاركت مردم در تصميم گيريها ركن توسعه پايدار است

پژوهشگر وكارشناس مسائل اقتصادي واجتماعي با انتقاد از عدم شرايط مطلوب براي مشاركت آحاد جامعه در مديريت امور و تصميم گيري هاي خرد و كلان گفت: مربي خوب كسي است كه تمامي نيمكت نشين ها را وارد زمين بازي كند و اين همان چيزي است كه بايد در تعامل ميان مسوولين و مردم اتفاق بيفتد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران دكتر فرجادي در نخستين همايش علمي كاربردي توسعه محله اي ، چشم انداز توسعه پايدار شهر تهران با اشاره به ضرورت سپردن امور مربوط به زندگي مردم به دست خودشان گفت: در بسياري از كشورهاي پيشرفته ، توسعه و برنامه هاي توسعه اي از اجتماعات كوچك آغاز شد و اين فرآيند توسعه به دليل اينكه از بطن مردم به صورت خودجوش و دروني شده آغاز مي شود توسعه اي  تحميلي ، عرضي و بيروني نيست، از اين رو منجر به توسعه پايدار اجتماع خود و درجمع منتهي به توسعه پايدار جامعه مي شود.

وي افزايش توليد و شاخص هاي رشد اقتصادي صرف را تنها بخشي از فرايند توسعه دانست و تاكيد كرد: اينكه چه كساني منجر به رشد و توليد مي شوند اساس توسعه است. از اين رو بايد به مردم بها داد و شهروندان بايد مستقيما واردعرصه مديريت و تصميم سازي شده و حاكم بر چگونگي زندگي و سرنوشت خود شوند.

وي افزود: اگرمحله ها و مردم ساكن كوي و برزن بتوانند به عنوان قطب هاي كوچك توانمند شده و ظرفيت هاي خود را براي توسعه  پيرامون زندگي خويش به كار گيرند  ، تجميع اين روند به توسعه شهر و كشور منتهي مي شود، لذا براي تحقق توسعه ملي بايد فلسفه عدم تمركز را پذيرفت و درعمل به آن تن داد و ارتقاي سطح مشاركت مردم در تصميم گيريهاي اجراي تصميم ركن توسعه پايدار است.

کد مطلب 163624

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