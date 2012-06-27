نخستین مدرسه تخصصی دو و میدانی خراسان شمالی راه اندازی شد

اسماعیل البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نخستین مدرسه آموزش رشته‌های مختلف دو و میدانی مخصوص بانوان خراسان شمالی از تیر ماه سال جاری در بجنورد، مرکز این استان فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه تدریس در این دوره‌های آموزشی بر عهده مدرسان و مربیان فدراسیون دو و میدانی کشور است اظهار داشت: در این مدرسه آخرین تکنیک‌ها و قواعد رشته‌های 22 گانه دو و میدانی بانوان، به شرکت کنندگان آموزش داده می‌شود.

البرزی با اعلام اینکه کلاس‌های این مدرسه در 2 بخش تئوری و عملی برگزار می‌شود، تصریح کرد: این کلاس‌ها به صورت رایگان بوده و از ورزشکاران وجهی بابت آموزش و استفاده از امکانات مدرسه دو و میدانی دریافت نمی‌شود.

وی فصل آموزشی این مدرسه را 3 ماهه ذکر کرد و افزود: بر این اساس آموزش و تدریس بخش تئوری و عملی این کلاس‌ها تا اواخر شهریور ماه سال جاری به اتمام می‌رسد.

این مسئول راه اندازی مدرسه دو و میدانی خراسان شمالی را با هدف تقویت پایه‌های رشته‌های چندگانه ورزش دو و میدانی در استان دانست و اظهار داشت: سعی می‌شود در این مدرسه، علاوه بر آموزش رشته‌های دو و میدانی به جوانان و بزرگسالان، آموزش‌ها به صورت پایه‌ای و برای نوجوانان و نونهالان خراسان شمالی نیز انجام شود.

یادآور می‌شود اعضای تیم دو و میدانی خراسان شمالی چند روز پیش در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های کشور در رشته‌های مختلف، به مقام‌های چهارم تا هشتم دست یافتند.