خط توليد پرايد متوقف نخواهد شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، اين روزها خبر متوقف شدن برخي از خودروهاي داخلي از جمله پيكان، آردي و پرايد از سوي برخي از مسوولين شنيده مي شود.

بر اساس اين گزارش، اين درحالي است كه كمپاني هاي بزرگ خارجي براي ورود توليدات خود و كسب بازار داخلي ما در سالهاي آتي در جدال بزرگي قرار دارند.

ورود محصولات هيونداي، رنو، بنز، ريوو ... به كشور ما در سالهاي آينده موجب خواهد شد تا بستر مناسب براي انتخاب هرچه بهتر خريداران فراهم شود.

حال اين پرسش مطرح است كه آيا ورود محصولات خارجي به بازار داخل مي تواند پاسخگوي نيازتمام اقشارجامعه از نظر قيمتي باشد يا اينكه دوباره به خودروهاي ساخت داخل متوسل خواهند شد.

اين گزارش مي افزايد: در حال حاضراقشار متوسط كشور ما براي پاسخگويي به نيازهاي خود از خودروهاي داخلي ارزان قيمت از جمله پيكان، آردي و پرايد استفاده مي كنند كه اين روزها زمزمه متوقف شده خط توليد آنها به گوش مي رسد.

چندي پيش رييس سازمان و گسترش نوسازي ايران خاطر نشان كرد: كه خط توليد پيكان تا پايان امسال، آردي تا سال آينده و پرايد تا دو سال ديگرمتوقف خواهد شد.

اين درحالي است كه معاون انساني سازمان محيط زيست اعلام كرد كه برنامه اي براي توقف خط توليد پرايد نداريم مگر اينكه ضرورت ايجاب كند.

يوسف حجت افزود: در سالهاي آينده تحولات زيادي در توليد يا عدم توليد خودروهاي داخلي ايجاد خواهد شد و شرايط توليد خودرو رعايت استاندارد يورو 3 مي باشد چراكه فضاي صنعتي جهان در خودروسازي ايجاب مي كند كه خودروهاي غير استاندارد توليد نشوند.

به گفته وي، خوشبختانه تمام توليدات پرايد در سالجاري از نوع انژكتوري بوده و مشكلي ازلحاظ آلايندگي هوا وجود نخواهد داشت.

پيش ازاين هاشمي رييس بهينه سازي مصرف سوخت از توقف خط توليد پرايد تا سال 85 خبر داده بود كه دليل اين امررا نيز عدم استاندارد مصرف سوخت خودرو عنوان كرد.