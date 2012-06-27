نمایندگان مجلس موسسان تونس خواستار سلب اعتماد از الجبالی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، 75 نفر از مجموع 217 نماینده مجلس موسسان تونس خواستار سلب اعتماد از "حمادی الجبالی" نخست وزیر این کشور به سبب تحویل "البغدادی المحمودی" آخرین نخست وزیر رژیم قذافی به لیبی شدند.

منابع آگاه بیان کردند: با توجه به اینکه این تعداد از نمایندگان یک سوم اعضای مجلس موسسان تونس را تشکیل می دهند حد نصاب لازم برای سلب اعتماد ازالجبالی وجود دارد.

شایان ذکر است در حالی که المنصف المرزوقی رئیس جمهوری تونس مخالف تحویل البغدادی المحمودی به لیبی بود حمادی الجبالی نخست وزیر تونس وی را تحویل داد.