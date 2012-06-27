ضرورت نظارت بر مناطق تحت حفاظت محیط زیست در قم

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: یکی از اقدامات موثر و مهم در احیا و حفظ زیست بوم های موجود حفظ و احیای گونه های موجود گیاهی و جانوری است که این کار بدون توجه و حمایت عموم مردم عملی نیست.

وی گفت: محیط زیست و طبیعت گنجینه ای الهی دانست که خداوند آن را برای انسان به ودیعه گذاشته و نباید مورد تصدی و تاخت و تاز سود جویان قرار گیرد زیرا در صورت تخریب طبیعت و محیط زیست، زندگی بر روی زمین با مخاطرات جدی روبرو می شود.

وی بهترین راهکار برای حفاظت از گونه های در معرض خطر گیاهی و جانوری را اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی عنوان کرد و افزود: با اطلاع رسانی، آموزش وفرهنگ سازی درست و به موقع می توان عده کثیری از افراد را که به شیوه های مختلف به محیط زیست صدمه می زنند آگاه ساخت و آنها را به دوستی با محیط زیست و همراهی با طبیعت ترغیب و ترویج کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم نظارت، گشت و کنترل مناطق تحت حفاظت را امری ضروری دانست و افزود: به این منظور باید پاسگاه های سر محیط بانی تجهیز شوند و برای محیط بانان امکانات به روز و کار آمد لازم فراهم شود.

رکنی با اشاره به اینکه منطقه حوض سلطان که 38 هزار هکتار است به منطقه حفاظت شده تبدیل شده است افزود: یکی از اقداماتی که در این راستا باید پیگیری شود شناخت مناطق مختلف استان است.

وی بیان کرد: باید مناطق برای استفاده از ظرفیت طبیعی، حفظ حیات وحش و همچنین حفظ زیستگاه های آن ها شناسایی شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بیان کرد: پیگیری لازم در خصوص ارتقا سطح حفاظتی کهک، کهندان و دشت مسیله به منظور تبدیل آن به منطقه شکار ممنوع انجام شده است.

وی تاکید کرد: پایه واساس رویکرد حفاظت از محیط زیست در ابتدا رویکرد فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی است و سپس بعد نظارتی و پیشگرانه داشته دارد که البته هیچ یک از این راهکارها بدون داشتن پشتوانه دینی و مذهبی ضمانت اجرایی و دوام نخواهد داشت.