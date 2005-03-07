ايران بارها از آژانس براي بازديد از سايت هسته اي اراك دعوت كرده است // بازرسان تاكنون يكبار درخواست ايران را پاسخ داده اند

يك ديپلمات آگاه با اعلام اين خبر در گفتگو با "مهر" ، افزود : با وجود اعلام آمادگي هاي پي در پي ايران براي اين بازرسي ها ، بازرسان آژانس تاكنون صرفا يكبار در خرداد ماه گذشته از اين تاسيسات بازديد داشته اند.

گفتني است سرگئي لاوروف وزير امورخارجه روسيه به دنبال انتشار تصاوير ماهواره اي از راكتور آب سنگين اراك، اعلام كرد : آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد اين امكان را داشته باشد كه از اين تاسيسات بازرسي كند و از آژانس بين المللي انرژي اتمي خواست در زمينه بازرسي از راكتور آب سنگين اراك اقدام كند.

خبرگزاري فرانسه هفته گذشته به نقل از يك ديپلمات غربي اعلام كرد كه ايران در حال بتون ريزي زيربناي ساخت يك راكتور اتمي آب سنگين است كه قابليت تهيه پلوتونيوم قابل استفاده در تسليحات هسته اي را دارد.



وي مدعي شده بود : كار ساخت راكتور آب سنگين 40 مگاواتي در اراك، از ماه سپتامبر آغاز شد و اين درست پس از آن بود كه آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران خواست تا در راستاي اقدامات اعتماد سازانه از ساخت اين تاسيسات خودداري كند.