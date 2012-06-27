نرخ اجاره بها نزدیک به تورم عمومی/ چرا طرح تعزیراتی اجرایی شد

ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر در خصوص تاثیر تورم در افزایش اجاره بها اظهار داشت: اطلاعات نادرست در این مدت، اجاره بها را افزایش داد و متقاضیان مسکن هم به شدت از این وضعیت ناراضی بودند؛ بنابراین موضوع تعزیرات از سوی دولت مطرح شد تا بازار مسکن کنترل شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تایید افزایش تورم عمومی درکشور و تاثیر آن در بخش مسکن، افزود: بنده معتقدم که تورم عمومی اگر 20 درصد است، اجاره هم نزدیک به آن است؛ برای همین بود که ما نرخ تعزیرات را 15 درصد اعلام کردیم، زیرا این عدد نزدیک به واقعیت است.

وی با بیان اینکه درصدی از مالکان قیمتها را با تورم افزایش نمی دهند، بیان کرد: بخشی از مالکان قصد افزایش اجاره بها را ندارند و خارج از برنامه دولت قیمتها را تعیین می کنند؛ بنابراین قیمتها باید طوری تعیین می شدند که این دسته از مالکان ضرر نکنند.

صومعلو با اشاره به مالکانی که قیمتها را بیش از تورم افزایش می دهند، گفت: این دسته از مالکان هم اجاره بها را حتی بیش از تورم در نظر می گیرند که اگر ما می خواستیم قیمت حداکثر 17 درصد را تعیین کنیم، قیمتها را از این پایین تر در نظر نمی گرفتند.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: به همین جهت در نشستهای کلی به عدد 15 رسیدیم و گرچه در گذشته عدد 14 درصد را برای حداکثر افزایش قیمت در نظرگرفته بودیم اما در نهایت این عدد تعیین شد تا نزدیک به واقعیت باشد.

به گزارش مهر، اجرای طرح تعزیراتی مسکن از دو روز پیش در تهران آغاز شد، براساس این طرح مالکان نمی توانند اجاره بها را بیش از 12 تا 15 درصد نسبت به قرارداد سال گذشته افزایش دهند. سال گذشته هم دولت این طرح را اجرایی کرده بود اما در نهایت در سال جاری باز هم اجاره بها افزایش یافت.