ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد احتمال انتخاب علی پروین به عنوان سرمربی پرسپولیس در صورت مشخص نشدن سرمربی خارجی تا امشب، ضمن بیان مطلب فوق گفت: 10 روز پیش گفتم گروه پروین با قهرمانی در نخستین دوره لیگ برتر از پرسپولیس کنار گذاشته شد و می‌تواند با همان روش گذشته، در این مقطع پرسپولیس را به موفقیت برسانند.

وی افزود: اگر اجازه بدهند، آرامش در تیم حاکم باشد و تمام موارد مورد نیاز پروین را فراهم کند، وی می‌تواند با امثال بنده، کماسی، خاکپور، استیلی، پیروانی موفقیت‌های گذشته را تکرار کند. البته من نمی‌خواهم خودم را تحمیل کنم بلکه هدفم راهنمایی کردن است و مطمئنا با تشکیل یک گروه خوب از مربیان پرسپولیس و اتحاد بین آنها، همانند اتفاقی که در استقلال رخ می‌دهد، می‌توان موفق بود.

مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه در این مقطع زمانی انتخاب سرمربی خارجی اشتباه بوده و بهتر است سرمربی ایرانی برای پرسپولیس انتخاب شود، خاطرنشان کرد: پروین قدرتش را دارد که به عنوان مدیرفنی چه از روی نیمکت که از روس سکوها تیم را به خوبی اداره کنند، به شرط اینکه تمام صحبت‌هایش را گوش کرده و به آن عمل کنند. مانند فرگوسن که منیجر منچستر بوده اما همه کاره این تیم مطرح است.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: مدیرفنی در ایران دو نوع است یکی اینکه قدرت کامل در دستش باشد مانند زمان مرحوم دهداری که همه کاره تیم بود و یک مدل دیگر که به قول پروین یعنی کشک. پروین اگر می‌خواهد کار را برعهده بگیرد باید همه کاره باشد نه مانند فصل پیش.

ابراهیمی در پایان گفت: دنیزلی که با شرایط ایران آشنا بود، موفق نشد و قطعا مربی دیگر خارجی نیاز به زمان دارد که با وضعیت حاکم در ایران و فوتبالش آشنا شود. ضمن اینکه شما ببینید در این سال‌ها مربیانی از جمله قلعه‌نویی، ابراهیم‌زاده، فرکی، جلالی، مظلومی و ... همیشه موفق بودند و پرسپولیس هم در سال‌های گذشته بیشتر قهرمانی‌هایش را با مربی ایران کسب کرد نه خارجی.