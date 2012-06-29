  1. ورزش
۹ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۰

آشتیانی در گفتگو با مهر:

پرسپولیس فرصت سوزی می‌کند/ مربی ایرانی بهتر است

پرسپولیس فرصت سوزی می‌کند/ مربی ایرانی بهتر است

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس معتقد است این تیم با وجود جذب بازیکنان بزرگ بدون سرمربی فرصت‌سوزی می‌کند و این عقب ماندگی به سرخپوشان ضربه خواهد زد.

ابراهیم آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط پرسپولیس تصریح کرد: مسابقات کمتر از یک ماه دیگر شروع می‌شود و انتخاب سرمربی برای آشنایی کامل او با بازیکنان و شرایط زمان می‌برد. این مسئله می‌تواند باعث از دست رفتن نتایج در بازی‌های ابتدای فصل شود.

وی تاکید کرد: پرسپولیس حالا هم با وجود گرفتن بازیکنان بزرگ دارد فرصت را از دست می‌دهد. به همین خاطر باید هر چه سریع‌تر سرمربی این تیم تعیین و معرفی شود.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در خصوص داخلی یا خارجی بودن سرمربی این تیم هم گفت: مربی خارجی به زمان بیشتری نیاز دارد تا هم بازیکنان و هم شرایط تیم را بشناسد. ضمن اینکه در پرسپولیس مسائلی وجود دارد که مربیان داخلی اشراف بیشتری به آن دارند. از نظر من علی پروین می‌توانست گزینه خوبی برای سرمربیگری پرسپولیس باشد، چرا که به زیر و بم این تیم آشنا بود.

در فاصله کمتر از سه هفته تا آغاز مسابقات لیگ برتر هنوز سرمربی تیم پرسپولیس مشخص نشده است.

کد مطلب 1636314

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