ملی پوشان اعزامی به بانکوک معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، مرحله نهایی اردوی آماده سازی این دو تیم فردا به پایان می رسد تا ملی پوشان خود را برای عزیمت به تایلند آماده کنند. مسئولیت هدایت تیم ملی آقایان برعهده محمد مرادی است و مربیگری تیم بانوان را پریناز سلیمانی عهده دار است.



تیم ملی سپک تاکرای مردان کشورمان در مسابقات جهانی بانکوک در قسمتهای تیمی، دبل و رگو و تیم ملی بانوان در قسمتهای هوپ تاکرا، دبل و رگو با رقبای جهانی پیکار خواهند کرد.



بیست و هفتمین دوره مسابقات سپک تاکرای قهرمانی جهان از تاریخ 12 تیرماه امسال در شهر بانکوک مرکز تایلند برگزار خواهد شد. اسامی ملی پوشان اعزامی به بانکوک به این شرح است:



تیم ملی مردان:

فرشاد کایکانی – وحید ملکی – علی عزیز آبادی – امید حسنی (مرکزی)

جمیل کر – احسان امان بای – ناصر پنق (گلستان)

امیر خانی – مجید سلمانی (گیلان)

حمید جعفری پور (فارس)

وحید ملکی (زنجان)

حمید گروه ای (قزوین)



تیم ملی بانوان:

ملیحه عزتی نیا – مرضیه عزتی نیا - زهرا شوشتری (گلستان)

صغری پور سفر (گیلان)

فاطمه فاروق فراهان (مرکزی)