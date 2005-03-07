چشم پوشي از اين اشتباهات عين حماقت و جهالت است / عدالت فدراسيون فوتبال را باور ندارم

نريمان افشاريان در گفت و گو با خبرنگار " مهر" به ديدار تيمش برابر صباباتري تهران اشاره كرد و گفت : بازيكنان ما در اين ديدار فوتبال بسيار خوبي را به نمايش گذاشتند و توانستند تماشاگران حاضر در ورزشگاه را راضي كنند. اما متاسفانه قضاوت و تصميمات نادرست داور اين ديدار روي نتيجه تاثير مستقيم گذاشت.

مديرعامل پگاه گيلان ادامه داد : متاسفانه آقاي غياثي رئيس كميته داوران از اين اشتباهات و حق خوري ها آگاهي كامل دارد و مطمئنم كه در صورت اعتراض ما مثل اعتراضات گذشته بازهم آب ازآب تكان نخواهد خورد.

وي افزود: چطور مي شود آقاي يثربي در دو متري صحنه خطا حضور داشته باشند و خطاي واضح وروشن علي دايي روي پژمان نوري را نبيند؟ اين خطا آنقدرواضح بود كه يك بچه 5 ساله هم با ديدن آن صحنه خطا را تشخيص مي دهد. من اين چشم پوشي را يك اشتباه نمي دانم، بلكه معتقدم فكري پشت اين قضيه است اما نمي توانم ثابت كنم چه دست هايي پشت پرده است.

افشاريان در ادامه اعتراضات خود به قضاوت فرج الله يثربي گفت : بعد از نگرفتن اين خطاي مسلم بازيكن ما به سينه داور مي زند اما از آنجايي كه او مي داند اشتباه كرده است هيچ واكنشي به اين اقدام بازيكن پگاه نشان نمي دهد. متاسفانه آقاي يثربي دو سال پيش هم چنين اشتباهاتي را مرتكب شد و آن جنجالها را وجود آورد. اين در نوع خودش جاي تاسف و افسوس دارد.

مديرعامل پگاه با بي عدالت خواندن آراي فدراسيون فوتبال و كميته انضباطي آن گفت : قبلا هم گفته ام كه عدالت فدراسيون فوتبال را باور ندارم و حاضرم اثبات كنم كه در برقراري عدالت عاجزند.

وي ادامه داد : وظيفه اي برعهده ما قرار داده اند تا با همين شرايط ادامه دهيم در غير اين صورت فوتبال را رها مي كرديم. البته من معتقدم آقاي دادكان شخصا انسان سالمي هستند اما آنهايي كه بايد براي فوتبال تصميم بگيرند انسانهاي موجهي نيستند و سه سال است كه با ما اينگونه رفتار مي كنند. اين آقايان هيچ اشرافي برفوتبال ايران ندارند و تنها براساس رابطه ها تصميم گيري مي كنند.

نريمان افشاريان در جواب اين سوال كه آيا اين موارد تنها شامل پگاه مي شود گفت : نه ، چند تيم ديگر هم هستند كه از اين بي عدالتي ها رنج مي برند. تصور مي كنم تيم هاي مثل سپاهان ، پاس و پيكان تا قبل از حضور فرهاد كاظمي از اين مشكلات رنج مي بردند و به راحتي حقشان تضييع مي شد.

مديرعامل پگاه در مورد بقاي اين تيم در رقابتهاي ليگ برتر گفت : اگر اجازه بدهند و اجحافي در حق تيم ما نشود قطعا در ليگ برتر خواهيم ماند. ما هنوز نااميد نيستيم و اگر اشتباهات فاحشي مثل ديدار با سايپا و صباباتري صورت نگيرد قطعا نتيجه خواهيم گرفت.

وي افزود : متاسفانه اشتباهات داوران در ديدار ما با تيم هاي سايپا و صباباتري آنقدر فاحش و واضح است كه اگر كسي بخواهد منكر آن شود مرتكب حماقت و جهالتي شده است كه كمتر كسي به آن گرفتار خواهد شد.

افشاريان درادامه تصريح كرد : اين تصورغلط است كه خيلي ها مي گويند اشتباهات بخشي از داوريست. اصولا داور را انتخاب مي كنند تا اشتباهي صورت نگيرد. درغير اين صورت من هم سوت به دست مي گرفتم و قضاوت مي كردم. متاسفانه اين مشكلات وجود دارد و هيچكس نيست به اين وضعيت سروسامان دهد.

مديرعامل پگاه گيلان در ادامه به رضايت تماشاگران اين تيم از بازي مقابل صباباتري اشاره كرد و يادآور شد : وقتي در پايان بازي 15 هزار تماشاگر تيم را تشويق مي كنند يعني اينكه از عملكرد مجموعه راضي هستند. آنها هم درك كرده اند كه حق پگاه را مي خورند. اين ظلم بزرگي به پگاه و هوادارانش است كه به راحتي حقشان را مي خورند. متاسفانه برخي داوران ما به گونه اي عمل مي كنند كه انگار براي ما محوطه جريمه وجود ندارد و تنها براي حريفان مي شود پنالتي گرفت.

وي در مورد برخورد ناشايست تماشاگران رشتي با علي دايي گفت : من شخصا چنين خبري را نشنيده ام و اصلا دليلي ندارد كه تماشاگران ما بخواهند به علي دايي ناسزا بگويند. او بازيكن بزرگي است كه اميدوارم رفتار و منش پهلواني را بيشتر سرلوحه كارش قرار دهد و اگر بازيكن بزرگي است و برخورد ناشايستي با اوشده است به بزرگي خودش ببخشد.

مديرعامل باشگاه پگاه گيلان در جواب اين سوال كه آيا با اين اظهار نظرات در كميته انضباطي حضور پيدا خواهيد كرد گفت : متاسفانه تصميم گيري ها دركميته انضباطي فدراسيون فوتبال بسيار دوگانه است و با وجود اينكه انسان ها يبسيار محترمي در اين كميته وجود دارند اما تصميماتشان عادلانه نيست. ما هم تا به حال هر چه گفته ايم اعتنايي به حرفهايمان نمي شود و وقتي مي بينيم در كميته انضباطي به حرفهايمان توجهي نمي شود مجبوريم حرفهايمان را در اختيار مردم قراردهيم.

افشاريان در پايان تصريح كرد: از حضور در كميته انضباطي هيچ واهمه اي ندارم و معتقدم كه راي هاي آنها با عدالت همخواني ندارد.