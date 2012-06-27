کاهش 40درصدی جرایم امنیتی/ تقویت طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی در تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح چهارشنبه در همایش معاونان عملیات پلیس کشور با اشاره به اینکه خدمت در امنیت بسیار مهم است اظهار داشت: فعالیت های معاونت عملیات به سایر پلیسها الگوی کار می دهد. در گذشته برخی اقدمات جزیره ای و پراکنده بود و گاها خنثی کننده سایر اقدامات بود اما با راه اندازی این معاونت فعالیت ها ساماندهی شد.

وی ادامه داد: در سال گذشته تهدیدات امنیتی و بین المللی از جمله ترور دانشمندان، ترورهای کور، فشار برای ورود سلاح و مواد مخدر به کشور، فعالیت در فضای مجازی و راه اندازی شبکه های اجتماعی برای جاسوسی چالشهای امنیتی را می توانست برای کشور ایجاد کند اما بدون شک سال گذشته یکی از بهترین سالها از نظر دستاوردهی امنیتی بود.

احمدی مقدم ادامه داد: طی دهه 80 ده میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد اما میزان وقوع جرایم کاهش یافت. در سال گذشته انتخابات مجلس نهم را که یکی از امن ترین انتخابات 33 سال اخیر بود با کمترین حوادث پشت سر گذاشتیم البته درگیری های مختصری نیز وجود داشت که ناشی از فرهنگ بومی بود و هیچ دعوای سیاسی در این انتخابات رخ نداد.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی روند کاهش جرایم طی سه ماهه امسال نیز ادامه داشت و فقط سرقت خودرو و لوازم داخل آن افزایش یافت که اگر بتوانیم آن را کنترل کنیم همه چیز به حد مطلوب می رسد. طرح های لازم نیز برای مقابله با سرقت خودرو در دستور کار قرار دارد که در مرحله اول طرح کنترل اوراقچی ها در پایتخت به اجرا درآمد و به زودی سراغ فروشندگان قطعات خودرو و لوازم خودرو می رویم. یک سوم از سرقت های کشور را دزدی خودرو، موتور سیکلت و لوازم آن تشکیل می شده.....

احمدی مقدم با اعلام اینکه در کشف های جرایم در پلیس آگاهی مبارزه با اقلام ضد فرهنگی ، سوخت و قاچاق کالا موفق بوده ایم گفت: باید بتوانیم تصادفات را نیز کاهش دهیم چرا که امسال میزان روند کاهش تلفات رانندگی اندکی کند شده است.

وی از ابلاغ کتاب جامع عملیات خبر داد و افزود: منابع مورد نیاز مشخص شده است و انتظار داریم در تابستان شاهد اجرای طرحهای ابلاغ شده باشیم. برخی ها در تابستان اقدام به ایجاد مزاحمت در تفرجگاهها می کنند و دست به هنجارشکنی می زنند البته در این فصل میزان ترافیک شبانگاهی و گردش شهروندان نیز افزایش می یابد. باید سفرها و حضور مردم در تفرجگاهها فارغ از متجاوزان، زورگیران ، آزار و اذیت و فساد اخلاقی باشد. پلیس با این افراد قاطعانه برخورد می کند چرا که مردم از ما حمایت می کنند.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی امنیت اخلاقی و اجتماعی اولویت اول پلیس در طرح تابستان است تا مردم بتوانند از اوقات فراغت خود بدون دغدغه استفاده کنند.

احمدی مقدم خواستار اقدام قاطع دستگاه قضایی شد و تاکید کرد: باید مجازات متهمان بویژه مالخران سنگین تر شود و با آنها قاطع برخورد کرد. شهروندان نیز در مورد خرید اموال سرقتی دقت کنند چرا که ارزانی موبایل، قطعات خودرو و لب تاپ بدون دلیل نیست. اگر چه نمی توان تمام قطعات دست دوم سرقتی است اما شهروندان باید اقدامات خوبی انجام دهند. البته باید از اقدامات دستگاه قضا نیز تشکر کرد چرا که در استانی مانند خراسان رضوی که بیشترین هروئین از مرزهای این استان وارد کشور می شد با برخورد قاطع دادگستری امروز شاهد کاهش ورود و کشف هروئین در کشور هستیم. این فعالیت دستگاه قضایی قابل تقدیر است. از مسئولان سایر استانها نیز همانند کرمان ، هرمزگان و فارس نیز می خواهیم در جرایم جنایی و مواد مخدر با قاطعیت برخورد کنند.

بر اساس نظرسنجی های معاونت اجتماعی پلیس جایگاه قوه قضائیه در میان مردم بسیار ارتقاء یافته است.

وی ادامه داد: اگر چه ممکن است طی دو ، سه سال برخورد قاطع آمار زندانی ها افزایش یابد اما در آینده شاهد کاهش وقوع جرم و زندانیان خواهیم بود.امروز دیگر مجرمان سراغ جرایم کلان نمی روند و بیشتر آنها مرتکب جرایم خرد می شوند.

وی از کاهش 40 درصدی جرایم امنیتی خبر داد و افزود: کاهش جرایم جنایی آغاز شده و روند امیدوار کننده ای دارد . هم اکنون جرایمی مانند گروگانگیری ، اقدام ضد انقلاب ، سرقت مسلحانه و فعالیت های تروریستی 40 درصد کاهش یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه مواد مخدر یکی دیگر از مسائلی است که باید قاطعانه با آن برخورد شود گفت: به همین منظور تقویت دریابانی و مرزبانی را برای جلوگیری از ورود مواد مخدر در دستور کار داریم. هم اکنون در شهرها توزیع کنندگان خرد وجود دارد که باعث بوجود آمدن صحنه های زشت شده اند و مردم نیز به همین دلیل احساس ناامنی می کنند. پلیس در جمع آوری خردفروشان ناتوان نیست اما با کمبود مراکز نگهداری آنها روبرو هستیم. باید چهره شهرها را پاک کنیم و به معتادان فشار وارد کنیم که به سمت درمان بروند.

احمدی مقدم با بیان اینکه نوسانات ارز نتایج معکوسی را برجای می گذارد که باعث می شود در مواد غذایی و مایحتاج عمومی به تولید ملی ضربه بزند گفت: به پلیس آگاهی ابلاغ کردیم که باید به پرونده های بالای یکصد میلیون بپردازد و تمرکز خود را روی پرونده های کلان متمرکز کند.

وی بر لزوم توجه به زیرساخت ها و تقویت مراکز کنترل پایش تصویری تاکید کرد: باید سیستم پایش تصویری در کشور تقویت شود چرا که هم اکنون هر جا دوربین نصب است تصویر آن را تهران و مرکز داریم. اصناف و برج های مسکونی نیز که دارای دوربین هستند می توانند خود را به سیستم پلیس متصل کنند اگر چه ما اصراری در این باره نداریم.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه 60 هزار نیروی یگان ویژه ، امداد و احتیاط در کشور وجود دارد گفت: برخی مواقع ممکن است برای کنترل اجتماعات یک شهر یک دسته 40 نفره اعزام شود که این بسیار کم است و گاهی نیز برای یک اجتماع کوچک صدها مامور بکار گرفته می شود. باید سیستم پیش بینی حوادث راه اندازی کنیم چرا که در برخی از استانها مانند اصفهان که سال گذشته خشکسالی داشت و امسال نیز با خشکسالی روبرو است برخی ضد انقلاب ها فراخوان دهند یا فعالیت هایی را داشته باشند به همین دلیل به موقع برخوردهای لازم انجام و نیروها حاضر شوند.

وی ادامه داد: نیروهای یگان ویژه و احتیاط همیشه رزمایش هایی را برگزار می کنند و برخی مواقع به آنها اعلام اضطرار می کنیم که باید در تهران طی دو ساعت با وسایل در فرودگاه آماده اعلام باشند. ماموران باید کمتر از 7 ساعت در حوزه ماموریت حاضر شوند.

فرمانده نیروی انتظامی در پایان خواستار تغییر اجرای طرح مهار شد و بیان داشت: طرح مهار باید نوسازی شود و تجهیزات جدید بکارگیری شود که افراد در هر زمان ، در هر مکان و با هر تهدیدی در تور امنیتی پلیس گرفتار شوند.