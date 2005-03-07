" سكانس برتر " فيلم هاي ايراني و خارجي در ايام نوروز معرفي مي شود

بامداد موذني، تهيه كننده اين مجموعه برنامه در گفت و گويي با خبرنگار تلويزيوني " مهر" ضمن اعلام آماده سازي اين فيلم براي پخش در عيد نوروز سال آينده درباره موضوع اين برنامه گفت: در هر قسمت از اين برنامه سكانس برجسته يكي از فيلم هاي سينمايي ايراني يا خارجي كه از خصوصيات ويژه تصويري برخوردار باشد يا از سكانس هاي كليدي اثر باشد، به انتخاب يكي از منتقدان، كارشناسان يا دست اندركاران و عوامل توليد سينماي ايراني پخش و مورد بحث و بررسي دقيق قرار مي گيرد.

وي در ادامه توضيح داد: البته گاهي اين سكانس از نظر جنبه هاي تخصصي كارشناس دعوت شده به عنوان سكانس برتر انتخاب مي شود. يعني براي مثال موسيقي، بازيگري، جلوه هاي ويژه يا ديگر عناصر سازنده فيلم خصوصياتي دارد كه مورد توجه دست اندركار مودر نظر قرار مي گيرد.

موذني درباره ساختار هر قسمت از برنامه اظهار داشت: هر قسمت از اين برنامه حدود 10 دقيقه زمان دارد. در هر قسمت حدود 6 تا 7 دقيقه به پخش سكانس مورد نظر اختصاص دارد و در مدت زماني حدود 3 دقيقه كارشناس درباره اين سكانس و ويژگي هاي آن يا ديدگاه خود در انتخاب آن صحبت مي كند. پخش اين برنامه از اولين روز فروردين 84 آغاز مي شود و تا پايان عيد به صورت روزانه پخش مي شود. پس از اين ايام برنامه به صورت هفتگي پخش خواهد شد.

مجموعه برنامه " سكانس برتر " به همت گروه فرهنگ و هنر شبكه چها رسيما توليد و پخش مي شود.