1800 مددجو امداد گلستان از طرح آموزش نظام جامع خانواده بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا زمانی اظهار داشت: در سال گذشته یک هزار و 886 نفر زن سرپرست خانوار، دختر ان بازمانده از تحصیل و دانش آموزان در کلاس‎های آموزشی طرح نظام جامع آموزش در بخش‎های مختلف آموزشی، اعتقادی، خواندن صحیح نماز، احکام و ... شرکت کردند.

وی با بیان اینکه با آموزش خانواده‎ها در این طرح به دنبال شناسایی آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیری و کاهش آن هستیم، عنوان کرد: در همین راستا آموزش‎های هم در خصوص آسیب‎های اجتماعی (اعتیاد، رسانه‎ها، و...) برای مخاطبان خود ارائه داده‎ایم علاوه بر این برای شرکت کننده‎گان در طرح نظام آموزشی برگزاری اردوی یک روزه، آموزش مهارت‎های فنی و حرفه‎ای و آموزش روخوانی قرآن نیز ارائه شده است.

برگزاری نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در گرگان



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گرگان، از برگزاری نمایشگاه وکارگاه آموزش پیشگیری از اعتیاد برای مددجویان طرح نظام جامع آموزشی این نهاد خبر داد.

مهدی نظری ابراز داشت : این نمایشگاه و کارگاه آموزشی با همکاری مرکز بهداشت ، نیروی انتظامی بسیج سازندگی ، سمن های فعال بهزیستی گلستان در حوزه مبارزه با مواد مخدر در کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گرگان برگزار شد.

وی با بیان اینکه تعداد 100 مددجو در این مراسم با آسیب های مواد مخدرآشنا می شوند افزود :شکت کنندگان در این کارگاه آموزشی زنان سرپرست خانوار و دختران مشمول طرح نظام آموزشی تربیتی خانواده در فاز دو هستند.

نظری با بیان اینکه اعتیاد یک تهدیدجدی برای خانواده و جامعه محسوب می شود خاطرنشانکرد: از آنجائی که خانواده نقش موثری می تواند در پیشگیری از اعتیاد داشته باشد این کارگاه آموزشی به همراه نمایشگاه با هدف آشنائی مددجویان با عوارض وتهدید های این ماده افیونی برگزار شده است .