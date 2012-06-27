مرغ ها به استان های دیگر پر می کشند/ غذای خارجی مرغ را ارزان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت مرغ در کرمانشاه از هفته گذشته تا کنون نوسان زیادی داشته است.

بر اساس این گزارش قیمت هر کیلو مرغ در دو روز گذشته در کرمانشاه به هفت هزار تومان رسید که در آستانه ماه مبارک رمضان پیام خوبی برای بازار نداشت.

محسن رستمی، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افزایش قیمت مرغ به دلیل کمبود نهاده هاست که با وارد شدن سویا و ذرت از خارج از کشور این مشکل رفع شده است.

وی اضافه کرد: به هیچ وجه مشکل کمبود مرغ در استان وجود ندارد و در روزهای آینده با توزیع نهاده های ارزان قیمت در بین مرغداران مشکل گرانی نیز برطرف خواهد شد.

گرچه قیمت مرغ پس از افزایش شدید ناگهانی، کاهش یافته و به پایین تر از شش هزار تومان رسیده است، اما همچنان این قیمت برای فروش در بازار گران به نظر می رسد.

خانی، معاونت پشتیبانی امور دام اداره کل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با رد کاهش جوجه ریزی در مرغداری های استان، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به رسیدن فصل گرما، جوجه ریزی در مناطق گرمسیر استان کاهش یافته که این موضوع طبیعی است و آمار به روز جوجه ریزی ها در مرغداری های استان نشان می دهد که مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی همچنین از بالا بودن قیمت سویا و ذرت که نهاده های اصلی مرغداری ها به شمار می رود انتقاد کرد و خواستار حل این مشکل شد.

خانی همچنین به فروش مرغ توسط کشتارگاه های استان به استان های گرمسیر همجوار اشاره کرد و افزود: با توجه به رسیدن فصل گرما و کمبود جوجه ریزی در مناطق گرمسیر، کشتارگاه های استان برای صرفه بیشتر مرغ خود را برای فروش به استان های همجوار صادر می کنند.

مهدی جلیلیان، مدیر کشتارگاه پرطلایی اسلام آباد غرب نیز به خبرنگار مهر گفت: 20 تا 25 روز آینده جوجه ریزی های صورت گرفته در مرغداری ها به بهره برداری می رسد و ما امیدواریم که پس از آن با تهیه مرغ ارزان تر، پس از کشتار مرغ را با قیمت کمتری به بازار عرضه کنیم.