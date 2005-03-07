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۱۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۳۰

با حضور دكتر خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي

پنجمين همايش سراسري ناشران قرآن كريم در قم برگزار مي شود

پنجمين همايش سراسري ناشران قرآن كريم روز چهارشنبه 19 دي ماه در مصلاي قدس شهر قم برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين همايش يكروزه با هدف ايجاد تعامل هر چه بيشتر بين ناشران و دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم برگزار مي شود .

آگاهي دفتر چاپ و نشر قرآن كريم از مشكلات و خواسته هاي ناشران و همچنين اطلاع از روند دقيق چاپ قرآن كريم به منظور فعاليت مطلوب تر و سريع تر ناشران در اين زمينه از ديگر اهداف برگزاري همايش سراسري ناشران قرآن كريم است .

برگزاري ميزگرد پاسخ به پرسش هاي مطرح شده با حضور معاون آموزش ، پژوهش و نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم و مدير كل دفتر نظارت بر چاپ قرآن ،  مدير كل ارشاد اسلامي قم و همچنين مدير عامل تعاوني ناشرين قم از جمله برنامه هاي پيش بيني شده براي اين همايش در راستاي اهداف ذكر شده است .

بر اساس اعلام سازمان دارالقران الكريم ، حجت الاسلام دكتر خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي و آيت الله معرفت  از اساتيد حوزه علميه قم و قرآن پژوه از سخنرانان اين مراسم خواهند بود .

پنجمين همايش سراسري ناشران قرآن كريم ، از سوي سازمان دارالقرآن الكريم روز چهارشنبه 9 دي ماه در مصلاي قدس شهر قم برگزار مي شود .

بر اساس پيش بيني ها اين همايش از ساعت 9 آغاز و ساعت 17 به پايان خواهد رسيد .

 

کد مطلب 163638

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