پنجمين همايش سراسري ناشران قرآن كريم در قم برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين همايش يكروزه با هدف ايجاد تعامل هر چه بيشتر بين ناشران و دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم برگزار مي شود .

آگاهي دفتر چاپ و نشر قرآن كريم از مشكلات و خواسته هاي ناشران و همچنين اطلاع از روند دقيق چاپ قرآن كريم به منظور فعاليت مطلوب تر و سريع تر ناشران در اين زمينه از ديگر اهداف برگزاري همايش سراسري ناشران قرآن كريم است .

برگزاري ميزگرد پاسخ به پرسش هاي مطرح شده با حضور معاون آموزش ، پژوهش و نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم و مدير كل دفتر نظارت بر چاپ قرآن ، مدير كل ارشاد اسلامي قم و همچنين مدير عامل تعاوني ناشرين قم از جمله برنامه هاي پيش بيني شده براي اين همايش در راستاي اهداف ذكر شده است .

بر اساس اعلام سازمان دارالقران الكريم ، حجت الاسلام دكتر خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي و آيت الله معرفت از اساتيد حوزه علميه قم و قرآن پژوه از سخنرانان اين مراسم خواهند بود .

پنجمين همايش سراسري ناشران قرآن كريم ، از سوي سازمان دارالقرآن الكريم روز چهارشنبه 9 دي ماه در مصلاي قدس شهر قم برگزار مي شود .

بر اساس پيش بيني ها اين همايش از ساعت 9 آغاز و ساعت 17 به پايان خواهد رسيد .