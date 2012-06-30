از حکمرانی پاپ بر آمریکا تا فرار نیکسون از سربازی

خبرگزاری مهر در یک سلسه گزارش به بررسی مولفه های تاثیر گذار در انتخاب رئیس جمهور آمریکا می پردازد. گزارش سه گانه اول نگاهی خواهد داشت به نقش مذهب در فضای سیاسی آمریکا.



در قسمت اول، به بررسی اصول کلی رابطه مذهب و پست ریاست جمهوری آمریکا، بررسی مختصر مذاهب روسای جمهور آمریکا، و بررسی چالش های مذهبی برخی از روسای جمهور آمریکا پرداخته می شود. در قسمت دوم و سوم به خاطر نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بحث برانگیز بودن مذهب دو نامزد رقیب، به طور جداگانه به بررسی گرایشات و حواشی مذهبی باراک اوباما و میت رامنی پرداخته می شود.



بر اساس قانون اساسی آمریکا، اصل دوم / ماده شماره یک، شخصی صلاحیت تصدی پست ریاست جمهوری آمریکا را دارا است که:

متولد ایالات متحده آمریکا باشد؛

حداقل سی و پنج ساله باشد؛

حداقل 14 سال ساکن آمریکا باشد.

بر اساس اصل ششم قانون اساسی آمریکا: "برای تعیین صلاحیت مقامات ایالات متحده هیچ آزمایش مذهبی جایز نیست ". در واقع عقیده بر این است که قانون اساسی آمریکا (1789) در کنار اعلامیه استقلال آمریکا (1776) و منشور حقوق ایالات متحده (متمم های قانون اساسی آمریکا، 1791) زیربنای یک "دین مدنی" در ایالات متحده آمریکا هستند. این اسناد نه تنها اجباری برای دین دار بودن رئیس جمهور آمریکا برنشمرده اند بلکه در نظر داشتن گرایش دینی نامزد های تصدی پست های حکومتی را جایز نمی دانند. مادامی که یک فرد به این اسناد متعهد باشد می تواند با داشتن دیگر شرایط رئیس جمهور آمریکا شود.

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برای تعیین صلاحیت مقامات ایالات متحده هیچ آزمایش مذهبی جایز نیست. قانون اساسی آمریکا

اگر چه قانون اساسی آمریکا از گرایشی دینی خاصی برای نامزد پست ریاست جمهوری آمریکا سخنی به میان نیاورده است و سخن گفتن در مورد آن را جایز نشمرده است، اما گرایش دینی رئیس جمهور آمریکا نقش به سزایی در تصمیم گیری رای دهندگان مردم آمریکا، به عنوان یکی از مذهبی ترین کشورهای غربی، بازی می کند. [در جدیدترین تحقیق صورت گرفته که توسط دانشگاه شیکاگو در آوریل 2012 صورت گرفته است، در میان کشورهای اروپایی و آمریکایی جنوبی و شمالی، ایالات متحده آمریکا پنجمین کشور مذهبی شناخته شده است.]

همچنین، گرچه به لحاظ رسمی تمامی روسای جمهور آمریکا، مسیحی به شمار می آمده اند اما گرایش دینی برخی از آنان از تامس جفرسن، سومین رئیس جمهور آمریکا، گرفته تا چهل و چهارمین رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما، مورد تردید قرار گرفته است.

بر اساس گزارش منتشر شده شورای مذهب و زندگی عمومی پیو به جز 3 تن از روسای جمهوری آمریکا که گرایش مذهب خاصی نداشته اند بقیه، به یکی از مذاهب و یا فرقه های مسیحی تعلق دارند. مذهب بیش از نیمی از روسای جمهور آمریکا اپیسکپل یا پرسبیتری است. مذهب اکثر روسای جمهور آمریکا پروتستان است. مذهب اکثر روسای جمهور آمریکا از فرقه های پروتستان کَالوینی نشات می گیرد.

کلیسای اپیسکپلیک کلیسای آنگلیکانی است که اندکی پس از انقلاب آمریکا در سال 1789 با جدا شدن از کلیسای انگلستان تاسیس شد. این مذهب حاوی سنت های پروتستان و کاتولیک است.

پیشینه پرسبیتری ها به قرن شانزدهم میلادی و به اصلاحات پروتستانی بر می گردد. نخستین کلیسای پرسبیتری آمریکا در سال 1706 در فیلادلفیا تاسیس شد.

باپتیست ها یکی از فرقه های پروتستان هستند که از مدافعان سرسخت جدایی دین از سیاست هستند. همچنین در این فرقه سلسله مراتب مذهبی دیده نمی شود. پیشینه باپتیست ها به سال 1609 و پیوریتن های انگلیس ساکن آمستردام هلند برمی گردد.

متودیست ها جنبش پروتستانی بود که در سال 1729 توسط چند دانشجوی دانشگاه آکسفورد به راه افتاد. متدودیسم پیش از انقلاب آمریکا وارد این سرزمین شده بود اما در سال 1784 اولین کلسیای اپیسکپل متودیستی آمریکا در بالتیمور مریلند و جدای از کلیسای متدودیست انگلستان تاسیس شد. متدودیست ها دین را در زندگی روزمره اجتماعی می‌بینند و بر اساس سنت و تجربه به تفسیر و استنباط از انجیل می پردازند.

یونیترین هاتثلیث (پدر، پسر، و روح القدس) مسیحیت را رد می کنند. اعضای این فرقه به مرجعیت اخلاقی عیسی معتقد هستند. گرچه از قرن 17 میلادی اعتقادات این فرقه در آمریکا وجود داشته است اما این فرقه به طور رسمی از قرن 19 میلادی با جدا شدن از کلیسای اپیسکپل، در آمریکا رسمیت یافت.

کلیسای مسیح یا مریدان مسیح یک فرقه پروتستان خط اصلی (پروتستان هایی که از زمانی که آمریکا مستعمره انگلستان بود تا اوایل قرن بیستم میلادی در آمریکا حضور داشته اند) است در سال 1800 توسط اقلیتی از پرسبیتری ها در آمریکا تاسیس شد. پیروان کلیسای مسیح بر این باور هستند که در ایمان و اعتقاد خود آزاد هستند و مجبور به پذیرش دستور فرد دیگری نیستند.

کلیسای اصلاحی هلندی یک کلیسای اصلاحی پروتستان است که در سال 1628 در نیوآمستردام (نیویورک کنونی) آمریکا تاسیس شد. این فرقه تفاوت چندانی با دیگر فرقه های پروتستان ندارد.

کوئکر ها که زاده اصلاحات پروتستان در انگلستان قرن شانزدهم میلادی هستند اندکی پس از اعلام وجود برای آزادی مذهبی به آمریکا مهاجرت کردند. اعضای این فرقه معتقد هستند رابطه با خدا بی واسطه و فردی است.

همان طور که پیش تر اشاره شد سه تن از روسای جمهور آمریکا گرایش مذهبی نداشته اند، تامس جفرسِن، ابراهام لینکن، و اندرو جانسن. در مورد مذهب این سه رئیس جمهور آمریکا بحث های زیادی انجام شده است اما موسسه پیو این سه رئیس جمهور را فاقد گرایش مذهبی اعلام کرده است.

در دوره های از تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مذهب کاندیدای ریاست جمهوری عاملی بحث برانگیز بوده است.

کندی رئیس جمهور کاتولیک امریکای پروتستان

در سال 1960 هنگامی که حزب دموکرات یک نامزد کاتولیک را برای مبارزه با نامزد جمهوری خواهان معرفی کرد، جامعه آمریکا با اکثریتی پروتستان در شوک احتمال حکومت کردن یک کاتولیک بر یک جامعه پروتستان فرو رفت. مذهب پروتستان نقطه مقابل کاتولیسیزم بوده است، پروتستانیسم زاییده عقاید مخالف با کاتولیسیزم بود. جامعه پروتستان آمریکا از این می ترسید که تصمیم گیری رئیس جمهور آمریکا تحت تاثیر پاپ و واتیکان قرار بگیرد. در هر حال جان اف. کندی یک کاتولیک بود و موظف به انجام دستورات پاپ. کندی تلاش بسیاری کرد تا به جامعه آمریکا بقبولاند که مذهب او در کار او دخالتی نخواهد داشت. وی سرانجام با کسب %49.7 آرا مردمی در مقابل %49.5 آرا مردمی موفق به شکست ریچارد نیکسن، کاندیدای حزب جمهوری خواه شد.

نیکسون و فرار از خدمت سربازی به خاطر مذهب

هشت سال بعد ریچارد نیکسون با شکست دادن نامزد دموکرات ها به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. مادر نیکسون یک کوئکر بود، و نیکسون با استفاده از همین موضوع در سال 1942 از زیر بار خدمت اجباری سربازی در ارتش آمریکا طفره رفت. وی به عنوان رئیس جمهور آمریکا بر خلاف سنت کوئکر که بر اساس آن پیرو این مذهب هیچ گاه نباید قسم بخورد، در هر دو دوره مراسم آغاز ریاست جمهوری خود، رسما قسم خورد. هم چنین وی در طول دوره تصدی ریاست جمهوری آمریکا بر روی یکی دیگر از اصول اصلی مذهب خود پای گذاشت. در حالی که کوئکرها باید صلح طلب باشند و از جنگ بپرهیزند و نیکسون به همین بهانه از زیر خدمت اجباری سربازی در جنگ دوم جهانی فرار کرده بود، به عنوان رئیس جمهور آمریکا در جنگ ویتنام دستور محرمانه حملات سهمگینی را علیه دشمنان ارتش آمریکا در کامبوج صادر کرد که منجر به قتل عام بیش از 40 هزار انسان شد.