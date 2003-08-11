به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، بنابر گزارشات رسيده در طوفان و گردبادي كه پنج روز است جزاير ژاپن را در بر گرفته 9 تن كشته و 12 تن مفقود شده اند.

بارش باران شديد در پي اين طوفان باعث جاري شدن سيل شده و جزيره هوكايدومتحمل بيشترين خسارت شده است. به خاطر گسترده بودن طوفان و سيل در جزيره هوكايدو تعداد بيشماري از منازل ويران شده و شبكه حمل و نقل نيز مختل شده است.

امروز سيل در شهر كاميشيهورو در جزيره هوكايدو باعث ويراني پل اين شهر شد و فشار آب دو اتومبيل روي پل را با خود برد. از سرنشينان يكي از خودرو ها تنها يك تن باقي مانده و چهار نفر ديگر مفقود شد ند.

بنابر گزارش خبرگزاري كيودو، سيل بيش از 1000 خانه را محاصره كرده است.