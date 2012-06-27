به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های منطقه ای و بین المللی جهان عرب هر روز به بازتاب مهمترین خبرهای جمهوری اسلامی ایران از نگاه خود می پردازند که در این گزارش به آنها می پردازیم.

مانع موفقیت مذاکرات هسته ای از نگاه الحیات

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در گزارشی نوشت : ایران تحریم نفتی اتحادیه اروپا را "تدابیر خصمانه" خواند که به مذاکرات هسته ای آسیب می رساند.

در این گزارش آمده است : ایران از اتحادیه اروپا که تصمیم دارد تحریم نفتی این کشور را از اول جولای (11 تیرماه) اجرایی کند، تقاضا کرد عاقلانه رفتار کنند و اجازه ندهند که تحریمهای خصمانه به مذاکرات دو طرف در موضوع هسته ای آسیب وارد کند.

الحیات در ادامه می نویسد: البته اتحادیه اروپا اخیرا بر اجرای تحریم نفت ایران از ابتدای جولای تاکید ورزیده و بر این اساس تحریمهای مذکور دو روز پیش از مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 1+5 در استانبول اجرایی خواهد شد.

در این گزارش با چاپ تصویری به دیدار "علی اکبر صالحی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و "دیمیتریس کریستویاس" رئیس جمهور قبرس نیز اشاره کرده است.

خبرگزاری مصری و چگونگی تعامل مرسی با ایران

خبرگزاری الشرق الاوسط مصر امروز در گزارشی با عنوان "چگونگی تعامل مرسی با ایران، اسرائیل و کشورهای حوزه نیل" نوشت: پیروزی محمد مرسی یک تحول تاریخی و ریشه ای محسوب می شود که بر ترسیم نقشه سیاسی منطقه ای و بین المللی در سالهای آتی تاثیر می گذارد.

البته با توجه به سیاستهای رژیم سابق ،مسئله روابط خارجی مصر پیچیدگی های خاص خود را دارد. در همین راستا سه پرونده راهبردی و محوری در برابر مرسی قرار دارد که می تواند در تبدیل مصر به قدرت اصلی منطقه تاثیرگذار باشد.

پرونده نخست به روابط مصر و اسرائیل مربوط می شود. البته دو موضوع پیمان کمپ دیوید و آشتی ملی فلسطین در اینجا مهمتر به نظر می رسند.

به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط، دومین پرونده که اهمیت آن از موضوع نخست کمتر نیست، موضوع روابط مصر و ایران است که ابعاد منطقه ای و بین المللی در بر دارد. چگونگی تعامل در این مسئله به روابط خارجی مصر با آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز مرتبط است.

تقویت روابط ایران و مصر مسئله ای که به طور ویژه در عرصه بین الملل به آن نگریسته می شود. به ویژه اینکه این روابط به ایجاد "مشرق بزرگ اسلامی" منجر خواهد شد که می تواند اسرائیل را در معرض تهدید قرار دهد و نقشه سیاسی خاورمیانه را بازنویسی کند.

گزارش الجزیرده از پاسخ اقتصادی ایران به کره جنوبی

پایگاه الجزیره قطر امروز در گزارشی نوشت : ایران تهدید کرد در صورت اجرایی شدن تحریم نفتی از سوی کره جنوبی، ورود کالاهای این کشور به ایران را ممنوع می کند.

در این گزارش به اظهارات "احمد معصومی فر" سفیر جمهوری اسلامی ایران در سئول در گفتگو با یونهاپ اشاره شده که از توقف احتمالی واردات کالا از کره جنوبی به ایران خبر داده بود.

وی با اشاره به اقدام دولت ژاپن در بیمه کردن نفتکشهای حامل نفت ایران و اختصاص هفت میلیارد و 600 میلیون دلار بودجه در این راستا تاکید کرد: شرکتهای کره ای وارد کننده نفت ایران امیدوارند که دولت این کشور کشتیهای حامل نفت ایران را بیمه کند.

به گزارش الجزیره ایران سومین صادرکننده نفت به کره جنوبی در خاورمیانه است و در سال 2011 درآمد 6 میلیارد دلاری از این صادرات داشته است. همچنین صادرات کره جنوبی به ایران با افزایش 40 درصدی در پنج ماهه سالجاری به 2.9 میلیارد دلار رسیده است.

الشرق الاوسط و مشارکت ایران در حل بحران سوریه

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن امروز در گزارشی با عنوان "کلید نشست ژنو در مسکو قرار دارد" نوشت: با وجود اینکه یک منبع نزدیک به "کوفی عنان" روز گذشته تاکید کرد که نشست در خصوص سوریه روز 30 جولای (10 تیرماه) برگزار می شود و جزئیات آن به زودی اعلام می شود، اما تاکنون ابهامات در این زمینه ادامه دارد.

منابع دیپلماتیک اروپایی با اشاره به موانعی که تاکنون باعث عدم نهایی شدن نشست ژنو شده، تاکید کردند: نخستین مشکل به هویت کشورها و سازمانها در نشست و نهایی شدن موضوع ایران مربوط است. دومین مسئله نیز این است که ماهیت توافق احتمالی در نشست ژنو درباره راهکار حل بحران سوریه چگونه است. این روزنامه در ادامه به حمایتهای کوفی عنان و مسکو از حضور ایران در نشست در خصوص سوریه اشاره کرده است.