تحریم استیضاح مالکی/جزئیات توافق با جریان صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع استیضاح نوری المالکی نخست وزیر عراق یکی از موضوعات کنونی مورد بحث در این کشور به شمار می رود.

برای سلب اعتماد از نخست وزیر باید فرمول نصف به علاوه یک اجرا شود و از مجموع 325 نماینده پارلمان موافقت 163 نفر ضروری است.

تعداد نمایندگانی که تاکنون با سلب اعتماد از نوری المالکی موافقت کرده اند 160 نفر است. احزاب کرد، سنی و برخی از تشکل های شیعی از جمله موافقان استیضاح نوری المالکی هستند.

بنا بر اعلام خبرگزاری براثا، "عبدالمهدی الخفاجی" عضو ائتلاف دولت قانون در این رابطه از توافق فراکسیون پارلمانی جریان صدر موسوم به "الاحرار" با نوری المالکی خبر داد.

وی با بیان این مطلب افزود: برخی از طرف های سیاسی نظر خود را درباره استیضاح نوری المالکی تغییر داده اند به طوری که توافق کرده اند در صورت انجام اصلاحات سیاسی مطابق با قانون اساسی برای خروج از بحران کنونی عراق از استیضاح نخست وزیر چشم پوشی کنند.

الخفاجی در ادامه گفت: ائتلاف دولت قانون با تمام توان خود تلاش می کند اصلاحات انجام دهد و این امر در راستای رضایت خاطر دیگران صورت نمی گیرد بلکه اصلاحات در کشور یکی از اهداف ائتلاف دولت قانون و آرمان های ملی آن به شمار می رود.

وی تصریح کرد: مسئله اصلاحات سیاسی تنها راه برون رفت از بحران فعلی عراق است و ما در این باره با جریان صدر به توافق رسیدیم.

وی خاطرنشان کرد: این اصلاحات شامل اختیارات دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق، استان ها و حکومت فدرالی برای چیرگی بر ابزارهای قدرت و کنترل فرودگاه ها، پرونده امنیتی است.

رسانه های کرد زبان نیز این خبر را تایید کرده اند. هفته نامه مستقل "جاودیر" در این رابطه نوشت: جریان صدر از موضع خود در قبال نوری المالکی و تلاش برای استیضاح وی عقب نشست.

به نوشته این روزنامه، نمایندگان جریان صدر در نشست کمیته قانونی متشکل از احزاب کرد و فهرست العراقیه برای بررسی چگونگی استیضاح نوری المالکی شرکت نکردند.

احزاب کزد معتقدند جریان صدر توافقات پشت پرده ای را با نوری المالکی داشته است لذا به طور تدریجی از کمیته مذکور و طرح استیضاح مالکی کنار خواهد کشید.

"مشرق ناجی" و "امیر الکنانی" نمایندگان جریان صدر در کمیته قانونی استیضاح مالکی هستند که در نشست اخیر این کمیته حضور نیافتند. کمیته مذکور قرار است به زودی پرسش های مربوط به استیضاح نخست وزیر عراق را ارائه کند.

این در حالی است که فهرست العراقیه از بزرگترین احزاب سنی عراق و فهرست کردها با چشم پوشی از استیضاح مالکی مخالف هستند.

"فرهاد اتروشی" یکی از نمایندگان کرد در این رابطه می گوید: حتی اگر مالکی بتواند از استیضاح نجات پیدا کند ما برای برکناری وی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

وی پیش بینی کرد در صورت ادامه نخست وزیری نوری المالکی، کردها حضور در دولت عراق را تحریم خواهند کرد.

هر چند "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق چندی پیش طرح برکناری مالکی را به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد امضاهای جمع آوری شده رد کرده بود اما به نظر می رسد حتی با چشم پوشی جریان صدر از استیضاح نوری المالکی احزاب کرد و فهرست العراقیه که اخیرا به یکدیگر نزدیک شده اند همچنان به تحرکات خود علیه مالکی ادامه خواهند داد و پیشنهاد گفتگوی ملی و بازگشت به میز مذاکره پیشنهادی که طالبانی و مالکی آن را مطرح کرده اند را رد کنند.