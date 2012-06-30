مسعود بانصیری، تهیه‌کننده مجموعه مستند "نفس عمیق" درباره این پروژه که به موضوع مواد مخدر می‌پردازد، به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه در مرحله پیش تولید قرار دارد و قرار است همین هفته کلید بخورد. مجموعه "نفس عمیق" گفتگومحور و شامل چند آیتم است. پگاه بیگلری مجری کارشناس این برنامه مورد تایید ستاد مبارزه با مواد مخدر است. این مجری از سوی سازمان دو سال در ستاد مبارزه با مواد مخدر مامور به خدمت بود و دوره‌های مختلف را گذرانده است.

وی ادامه داد: در این برنامه قصد داریم به شکل استاندارد به موضوع مواد مخدر بپردازیم. به همین دلیل به خانواده‌های موفق و سالم هشدار می‌دهیم تا مراقب فرزندان‌شان باشند تا مبادا به دام اعتیاد بیفتند. برنامه "نفس عمیق" 12 گام دارد و ما در این برنامه 12 کلید موفق را بررسی می‌کنیم.

این تهیه‌کننده اشاره کرد: این برنامه گفتگومحور شامل سه آیتم "تبسم"، "صدای سپید" و "توکل و توسل" است. آیتم "تبسم" مستند بازسازی دو خانواده موفق و یک خانواده بهبود یافته است. در آیتم "صدای سپید" در ارتباط با پیشگیری جملاتی را از سوی چهره‌های شاخص در ورزش همچون عادل فردوسی‌پور و بازیگران موفق می‌شنویم. مستند "توکل و توسل" اختصاص به راز و نیازهای گفتگوهای درونی افراد با خدا دارد.

بانصیری با اشاره به اینکه مجری در پایان هر قسمت از برنامه یک جمع‌بندی جامعی خواهد داشت، گفت: پگاه بیگلری تلاش می‌کند تا برنامه را به بهترین شکل اداره کند. این مجموعه در 13 قسمت 58 دقیقه‌ای تهیه می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که معمولاً برنامه‌هایی که با موضوع مواد مخدر تهیه می‌شود به اعتیاد می‌پردازند تا پیشگیری، چطور شما موضوع پیشگیری را انتخاب کردید؟ توضیح داد: ما همیشه به سراغ خانواده‌های آسیب‌دیده می‌رویم و خانواده‌های سالمی که در معرض این مشکل هستند را فراموش می‌کنیم. باید به خانواده‌های سالم هشدارهای لازم را در ارتباط با فرزندان‌شان بدهیم. به همین دلیل ما تلاش کردیم به موضوع پیشگیری بپردازیم.

این تهیه‌کننده در پایان گفت: نویسندگی این برنامه همچون اجرا برعهده پگاه بیگلری است. ابراهیم داروغه‌زاده مشاوره و محسن زارعیان کارگردانی هنری آن را برعهده دارد.