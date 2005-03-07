انتخاب دبير كلي اوپك به بن بست رسيده است // اوپك بيش از نياز بازار نفت توليد مي كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، نماينده دايمي ايران در اجلاس اوپك امروز در جمع خبرنگاران و درآستانه برپايي اجلاس اوپك در اصفهان درباره تعيين دبير كلي اوپك به عنوان يكي از موضوعات مورد بررسي در اين اجلاس گفت : تعيين دبير كلي در اوپك تا زماني كه انتخاب صورت گيرد در دستور كار باقي مي ماند اما نكته قابل توجه اين است كه اين موضوع بيش از وزن واقعي خود سياسي شده است .

حسين كاظم پور اردبيلي اضافه كرد : اگر چه وزرا سعي مي كنند كه نسبت به حل اين موضوع تلاش كنند اما نكته حايز اهميت اين است كه هنوز درباره هيچ يك از راه حل ها اجماع حاصل نشده است .

وي افزود : اما سياسي شدن بحث دبير كلي اوپك آثارش را بر ديگر ابعاد دبير خانه گذاشته است .

وي كاهش توليد اوپك را از ديگر موضوعات مورد بررسي در اوپك دانست و گفت : تقاضاي جهاني نفت در سال 2005 ميلادي 83 ميليون و 780 هزار بشكه پيش بيني شده كه هم اكنون عرضه كشورهاي غير اوپك 54 ميليون و560هزار بشكه و عرضه اوپك نيز 28 ميليون و 820 هزار بشكه است .

وي تصريح كرد : ارزيابي ها نشان مي دهد كه در ربع اول سال 29 ميليون و 40 هزار بشكه ، 27 ميليون و 700 هزار بشكه در سه ماهه دوم سال ، 28 ميليون و 410 هزار بشكه در سه ماهه سوم سال و 30 ميليون و 128 هزار بشكه در سه ماهه چهارم سال تقاضا وجود داشته باشد .

به گفته نماينده دايمي ايران در اوپك ، درحال حاضر بيش از 5/29 ميليون بشكه نفت توسط كشورهاي عضو اوپك توليد مي شود كه اگر اين توليد ادامه يابد ما در ربع دوم سال 2005 با 8/1 ميليون بشكه مازاد نفت در ذخاير مواجه مي شويم كه در اين صورت اين مازاد عرضه متوسط ذخاير مصرف كنندگان را به بيش از متوسط 5 سال گذشته مي رساند .

وي درادامه اظهارداشت : رشد قيمت ها از يك سو و رشد ذخاير از سوي ديگر نشان دهنده فضاي بحراني موجود است اما نكته حايز اهميت اين است كه با توجه به قيمت 50 دلار براي هر بشكه نفت احتمال كاهش توليد از سوي كشورهاي عضو اوپك در اجلاسي كه در پيش داريم بعيد است .

وي درباره تعيين محدوده جديد قيمت براي نفت گفت : تعيين دامنه جديد براي نفت تنها در صورتي ممكن است كه بتوانيم به آن دست يابيم ، اگرچه بسياري از كارشناسان معتقدند كه دامنه قيمت نفت بايد به 50 دلار افزايش يابد اما اگر بحران هاي موجود دربازار از بين رود و قيمت نفت افت كند بايد پرسيد آيا كشورهاي عضو اوپك مي توانند قيمت نفت را به 50 دلار برسانند وبازار را تنظيم كنند .

كاظم پور اردبيلي همچنين افزود: عدم وجود امنيت منطقه اي و هدايت سرمايه ها به صورت خريد سلاح هاي نظامي به جاي سرمايه گذاري ، اگر چه از نگراني هاي جمعي محسوب مي شود اما تاكنون به طور جدي در اوپك مورد بررسي قرار نگرفته است .



