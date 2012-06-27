بزرگترین مراسم مسیحیان جهان در چالدران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قره کلیسا یا کلیسای طاطائوس در شمال ‌شرق شهرستان چالدران از توابع استان آذربایجان‌غربی واقع شده است که تاریخ آن به روایت خورناستی مورخ ارامنه، به اوایل دوره مسیحیت می‌رسد .

این کلیسا از معتبرترین و پرنقش و نگارترین کلیساهای ارمنیان در ایران و از شهرت جهانی برخوردار است، هر ساله در زمان مشخصی ارمنیان جهان برای زیارت کلیسای طاطائوس مقدس به ایران آمده که به همراه آنها تعدادی از سفرای کشورهای مسیحی در ایران نیز در این مراسم شرکت می‌کنند .

تادئوس یا طاطائوس (طاطاوس) یکی از حواریون حضرت مسیح است که در سال چهل میلادی به تبلیغ مسیحیت پرداخت، گروه زیادی به آیین مسیح روی آوردند که از آن جمله ساناتروک پادشاه ارمنستان و دخترش ساندخت بود، ولی سلطان کمی بعد پشیمان شد و به مخالفت با آیین جدید پرداخت و دستور داد تا تادئوس، ساندخت (دخترش) و گروهی دیگر که به مسیحیت گرویده بودند (حدود 3500 نفر) را به قتل برسانند .

در سال 302 میلادی، زمان "پادشاهی تیرداد" از پادشاهان ارمنستان، مسیحیت در این کشور دین رسمی و همگانی شد.

مسیحیان ارمنی که خاطره شهادت تادئوس و ساندخت را نسل به نسل حفظ کرده بودند در محل فرار آنان کلیساهایی بنا کردند که قره کلیسا یکی از آنهاست.

بنابر عقیده ارامنه کلیسای طاطائوس اولین کلیسایی است که به دستور مبشرین و حواریون مسیح در دنیا ساخته شده است و چون از نظر مذهبی، شهادت را بزرگترین سعادت برای بشر می دانند، هر سال در روزهای آخر تیر ماه و هفته اول مرداد ماه که مصادف با قتل تادی مقدس و پیروان مسیحی او است در قره کلیسا مراسم خاصی بر پا می دارند .

تاریخچه ساخت این کلیسای قدیمی به عنوان اولین کلیسای جهان مسیحیت بر اساس اسناد موجود به بعد از شهادت تاتائوس مقدس در این منطقه که توسط جانشین پادشاه ارمنستان اتفاق افتاده بر می گردد.

بعد از شهادت حواری حضرت مسیح (ع)، او را در محل کنونی کلیسای تاتائوس به خاک می سپارند. بعدها روی قبر او نمازخانه کوچکی می سازند و در قرن هفتم میلادی این نمازخانه به کلیسای بزرگی تبدیل می شود.

گفته می شود پادشاه ارمنستان "آبکار" از حضرت مسیح (ع) دعوت می کند تا به ارمنستان سفر کند و پیامبر مسیحیان نیز در پاسخ به او قول می دهد تا یکی از حواریون را نزد او بفرستد. پس از عروج حضرت مسیح (ع)، توماس، "تاتائوس" را که از حواریون حضرت مسیح بود، به ارمنستان فرستاد.

پس از مرگ "آبکار" خواهرزاده اش "سانادروک" بر تخت می نشیند و به تاتائوس دستور می دهد از تبلیغ دین مسیح دست بردارد، تاتائوس برخلاف دستور پادشاه عمل می کند و در نتیجه 3500 نفر به دین مسیحیت می گروند که در میان آنها "ساندوخت" دختر پادشاه نیز وجود دارد. پادشاه ارمنستان دستور قتل تمامی ارامنه مسیحی از جمله دختر خود را صادر می کند.

