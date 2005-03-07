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شاعر مجموعه شعر " عصرانه در باغ رصد خانه " در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : شعر جدي ، فرهيخته و به اصطلاح امروزي ها " فيلتر گذشته " زمان نسبتا زيادي را براي توليد نياز دارد ، مثلا كساني مانند اخوان ثالث و فروغ فرخزاد نيزبسيار مشكل پسند بودند و آثارشان را قبل از انتشار چندين بار مورد مطالعه و بررسي دقيق قرار مي دادند .
اين شاعر و محقق ادبيات ياد آور شد : اين عده ، خودشان براي خودشان تبليغ مي كنند و يا به طور ساختگي به يكديگر مي تازند و به اين وسيله كتاب خود را تبليغ مي كنند ، اما معمولا اين آثار كه ساختگي اند و از سر عجله ساخته و پرداخته مي شوند ، هيچ اثر مثبتي برجامعه نمي گذارند .
/ انتشار مجدد /
انتقاد صريح يك شاعر از شيوع پديده ي " توليد انبوه " در كتابسازي برخي شاعران معاصر
مفتون اميني - شاعر و محقق ادبيات ، گفت : شعر خوب و كتاب شعر قوي ، هر چهار - پنج سال يك بار خلق مي شود ، اين موضوع ، درباره ي فروغ ، نيما ، اخوان ، شاملو ، سپهري و ديگر بزرگان ادبيات ما نيز صدق مي كند ...
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