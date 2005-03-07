انتقاد صريح يك شاعر از شيوع پديده ي " توليد انبوه " در كتابسازي برخي شاعران معاصر

شاعر مجموعه شعر " عصرانه در باغ رصد خانه " در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : شعر جدي ، فرهيخته و به اصطلاح امروزي ها " فيلتر گذشته " زمان نسبتا زيادي را براي توليد نياز دارد ، مثلا كساني مانند اخوان ثالث و فروغ فرخزاد نيزبسيار مشكل پسند بودند و آثارشان را قبل از انتشار چندين بار مورد مطالعه و بررسي دقيق قرار مي دادند .





مفتون اميني : شاعراني كه در طول زماني يك سال ، سه يا چهار كتاب شعر منتشر مي كنند ، شايد همه ي كتاب هاي آنها به اندازه ي يك كتاب جدي شعر هم نباشد . مفتون اميني در ادامه تصريح كرد : شاعراني كه در طول زماني يك سال ، سه يا چهار كتاب شعر منتشر مي كنند ، شايد همه ي كتاب هاي آنها به اندازه ي يك كتاب جدي شعرهم نباشد ، اين كه گفته مي شود فقط شاعر " الهام " مي گيرد ، به اعتقاد من چندان قابل قبول نيست ، ممكن است يك صنعتگر ، سياستمدار ، آموزگار و ... نيز الهام بگيرد ، الهام در واقع يك تظاهر آني و بازده آني عناصر روحي در انسان است . اين كه عده اي هر روز شعر چاپ كنند و ادعا كنند كه هر روز الهام براي آنها اتفاق مي افتد ، پذيرفتني نيست ، زيرا مسئله ي " الهام " صرفا مختص به جماعت شاعر نيست .





اين شاعر و محقق ادبيات ياد آور شد : اين عده ، خودشان براي خودشان تبليغ مي كنند و يا به طور ساختگي به يكديگر مي تازند و به اين وسيله كتاب خود را تبليغ مي كنند ، اما معمولا اين آثار كه ساختگي اند و از سر عجله ساخته و پرداخته مي شوند ، هيچ اثر مثبتي برجامعه نمي گذارند . مفتون اميني در ادامه تصريح كرد : شاعراني كه در طول زماني يك سال ، سه يا چهار كتاب شعر منتشر مي كنند ، شايد همه ي كتاب هاي آنها به اندازه ي يك كتاب جدي شعرهم نباشد ، اين كه گفته مي شود فقط شاعر " الهام " مي گيرد ، به اعتقاد من چندان قابل قبول نيست ، ممكن است يك صنعتگر ، سياستمدار ، آموزگار و ... نيز الهام بگيرد ، الهام در واقع يك تظاهر آني و بازده آني عناصر روحي در انسان است . اين كه عده اي هر روز شعر چاپ كنند و ادعا كنند كه هر روز الهام براي آنها اتفاق مي افتد ، پذيرفتني نيست ، زيرا مسئله ي " الهام " صرفا مختص به جماعت شاعر نيست .اين شاعر و محقق ادبيات ياد آور شد : اين عده ، خودشان براي خودشان تبليغ مي كنند و يا به طور ساختگي به يكديگر مي تازند و به اين وسيله كتاب خود را تبليغ مي كنند ، اما معمولا اين آثار كه ساختگي اند و از سر عجله ساخته و پرداخته مي شوند ، هيچ اثر مثبتي برجامعه نمي گذارند .