راه جدیدشیراز به شهرصدرا احداث می شود/ دستاوردهای نشست باوزیر راه

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری بیان کرد: در جلسه ای با حضور وزیر راه و شهرسازی و تعدادی از معاونان وزیر، مسائل و مشکلات حوزه راه و ترابری شهرستان شیراز و برخی راه های ارتباطی استان مطرح و وزیر راه و شهرسازی با پیشنهادات و تقاضاهای طرح شده موافقت کرد.

وی یکی از موارد مطرح شده در این جلسه احداث راه جدید شیراز به صدرا عنوان کرد و گفت: راه جدید شیراز به صدرا از طریق شهرک جوادیه به شهر جدید صدرا به طول 12 کیلومتر احداث می شود که با موافقت وزیر راه و شهرسازی مبلغ یک میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارتخانه تامین خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از موافقت وزیر مبنی بر ابلاغ قطعه اول آزادراه اصفهان - شیراز به قرارگاه خاتم الاوصیاء خبر داد گفت: درخواست تسریع در ابلاغ قطعه اول آزادراه شیراز - اصفهان مطرح شد که مهندس نیکزاد دستور ابلاغ واگذاری این قطعه به قرارگاه مذکور را صادر و این امر در آینده نزدیک محقق می شود.

قادری در ادامه سخنان خود از موافقت برای پرداخت سهم وزارت راه و شهرسازی در احداث قطعه دوم آزادراه شیراز - اصفهان خبر داد و بیان کرد: در این نشست درخواست پرداخت سهم وزارت راه در احداث قطعه دوم آزادراه شیراز - اصفهان مطرح و وزیر راه و شهرسازی با این درخواست موافقت کرد و این قطعه نیز به قرارگاه خام الاوصیاء واگذار می شود.

عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی از مجوز احداث 10 هزار واحد مسکونی خودمالکی در فارس خبر داد و تصرح کرد: وزیر راه و شهرسازی با درخواست مجوز احداث 10 هزار واحد مسکونی خودمالکی به یکی از شرکتهای وابسته به صندوق بازنشستگی موافقت کرده و در آینده نزدیک ابلاغ می شود.

وی از تامین اعتبار برای بهسازی و تعریض برخی جاده های شهرستان شیراز خبرداد.