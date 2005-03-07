اعضاي كميته داوران فدراسيون بوكس انتخاب مي شوند

به گزارش خبرنگار " مهر" داوران بين المللي بوكس كشور كه تعداد آنها 26 نفر است امروز با حضور در مجمع انتخاب داوران در هتل هويزه ، اقدام به گزينش 6 داور مي كنند تا بدين ترتيب كميته داوران فدراسيون بوكس انتخاب شود. لازم به ذكر است رييس فدراسيون بوكس نيز يك داور را به عنوان رييس اين كميته انتخاب مي كند و دو داور نيز به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب خواهند شد.

جلسه هيات رييسه در فدراسيون بوكس

جلسه هيات رييسه فدراسيون بوكس عصر امروز در محل فدراسيون برگزارمي شود. در جلسه امروز در خصوص اعزام ورزشكاران به مسابقات برون مرزي بحث و تبادل نظر خواهد شد. ضمن اينكه در اين جلسه ، رييس فدراسيون، گزارش عملكرد اعضاي فدراسيون بوكس را مطالبه مي كند.