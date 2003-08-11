سردار رحيم صفوي:كوهنوردان بسيج و سپاه اورست رافتح خواهند كرد

به گزارش خبرنگار اعزامي" مهر" به ارتفاعات سبلان، سردار سرلشكردكتر رحيم صفوي گفت: با اجراي اين طرح هيچ نقطه اي براي پاگذاشتن نيروهاي آمريكايي در خاك ايران نمي ماند.

سردار صفوي با حضور در جمع خبرنگاران اعزامي به اردبيل در خصوص اهداف صعودهاي اخير نيروهاي بسيجي وسپاهي به قلل مرتفع كشور گفت: يكي از اصلي ترين اهداف صعود به ارتفاعات بالا بردن ميزان آمادگي دفاعي و رزمي سپاه پاسداران و بسيجيان كشور جهت تضمين امنيت ملي و رسيدن به امنيت پايدار در كشور است.

وي همچنين افزود: وقتي يك ميليون كوهنورد بسيجي در سراسر كشور وجود داشته باشند، هيچ ارتفاع و منطقه كوهستاني براي نيروهاي مهاجم و بيگانه امن نخواهد بود.

فرمانده كل سپاه پاسداران با اشاره به تهديدات اخير آمريكا گفت: در قالب طرح استراتژيك نبرد نامتقارن دفاع از مرزها به سطح كشور منتقل مي شود؛ بطوريكه اگر نيروهاي مهاجم در هر منطقه از كشور پياده شوند با مقابله سازمان يافته و بسيج مردمي كه به تجهيزات و تاكتيكهاي اصولي مجهزشده اند مواجه خواهند شد.

سردار صفوي در ادامه با بيان اينكه صعودهاي اخير در نهايت بايد به فتح قله اورست و اهتزاز پرچم جمهوري اسلامي برفراز بام دنيا ختم شود، خاطر نشان كرد: از آنجا كه صعود به اورست 3 ماه طول مي كشد تعدادي از كوهنوردان منتخب سپاه و بسيج با همكاري فدراسيون كوهنوردي در قالب تيمهاي 8 تا 12 نفره از سال آينده به اردوهاي آمادگي اعزام مي شوند.

وي خود را يكي از طرفداران سرسخت حفاظت از محيط زيست دانست و گفت: اين نيرو هر ساله در هفته حفاظت از منابع طبيعي و روز درختكاري بين 5 تا 10 ميليون نهال در سطح كشور كاشته و كليه مراكز سپاه نيز موظف شده اند حتي يك وجب از خاك خود را نيز بدون پوشش گياهي رها نكنند.

سرلشگرصفوي افزود: هر كجا كه سپاه است آن محيط بايد به فضاي سبز تبديل شود، لذا در صعود اخير نيز تمامي كوهنوردان صعود كننده به قله سبلان در هنگام بازگشت زباله هاي باقي مانده از گذشته تا حال را با خود پايين آورده و به نوعي كوه را از وجود زباله ها پاك مي كنند.