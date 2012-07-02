تشکیل 30 پرونده بزرگ قاچاق شیشه در دستگاه قضا/ حکم متهمان به زودی اجرا می شود

حسین ذبحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مجازات قاچاقچیان ماده مخدر شیشه اظهار داشت: آنچه باعث شد به دنبال اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برویم اثرات تولید و توزیع شیشه در سطح جامعه بود. با اصلاح قانون زمینه تعیین مجازات های شدید و بازدارنده فراهم شد و دستگاه قضایی براساس مصوبه سال 89 موظف به اعمال این قوانین است.

وی مجازات سنگین قاچاقچیان را یکی از پیامدهای تصویب این قانون دانست و گفت: اعمال مجازات سنگین برای قاچاقچیان تا حد اعدام مهمترین پیامد این قانون برای قاچاقچیان شیشه است.اجرای 10 حکم اعدام نیز قاطعیت دستگاه قضا را برای برخورد با قاچاقچیان شیشه نشان می دهد.

معاون دادستان کشور از تشکیل 30 پرونده باندهای اصلی قاچاق شیشه خبر داد و افزود: با تشکیل این تعداد پرونده و دستگیری متهمان پرونده آنها خارج از نوبت رسیدگی شده و حکم تعداد از آنها نیز اجرا شد. دادگاه سایر پرونده ها نیز به زودی برگزار شده و افرادی که به اعدام محکوم شوند حکمشان در سریعترین زمان اجرا می شود.

ذبحی به کسانی که خواسته و ناخواسته در این مسیر قرار می گیرند توصیه کرد از این راه بازگردند چرا که قانون قاطع و دستگاه قضا نیز مجری قاطع قانون است و بدون مسامحه با متخلفان برخورد می کند.

وی ادامه داد: اجرای چندحکم اعدام قاچاقچیان ماده مخدر شیشه نمونه مشابه ای برای کسانی است که می خواهند به این عرصه وارد شوند. قاچاقچیان باید تغییر روش داده و از این اقدامات دست بردارند چرا که ما قاطعانه با این افراد برخورد می کنیم.

