همایش تجلیل از صنعتگران برتر استان البرز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از صنعتگران برتر استان البرز با حضور محمد صادق مفتح معاون فناوری اطلاعات وزیر صنعت، معدن و تجارت در کرج برگزار می شود.



این همایش ساعت 17 روز چهارشنبه هفتم تیرماه سال جاری در مجموعه فرهنگی میلاد کرج برگزار می شود. همایش تجلیل از صنعتگران با حضور صنعتگران و مسئولان استان البرز برگزار می شود.



نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های صنعت استان البرز نیز شامگاه سه شنبه ساعت 18 با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت استان افتتاح شد.



این نمایشگاه اولین نمایشگاه تخصصی است که در استان برگزار شد که حدود 81 شرکت در نمایشگاه حضور دارند.

