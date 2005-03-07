ارتش عراق تا شش ماه ديگر مي تواند اوضاع امنيتي را بدست گيرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، سرلشگر بابكر بدرخان زيباري رئيس ستاد مشترك ارتش جديد عراق امروز يكشنبه تاكيد كرد: نظاميان عراقي طي شش ماه آينده قادر به برقراري امنيت در كشور با همكاري نيروهاي پليس خواهد بود و اين راه عقب نشيني نيروهاي چند مليتي را به پايگاه هاي خارج از شهرهاي عراقي هموار خواهد كرد.



وي گفت: نيروهاي چند مليتي پس از اين وضعيت خواهند توانست كه به اردوگاههاي ويژه دور از شهرها بازگردند.



زيباري كه تحصيلات خود را دردانشكده نظامي دربغداد به پايان برد ولي تنها سه سال درارتش سابق عراق طي سالهاي 1970 تا 1973 خدمت كرد و پس از آن به شمال عراق فرار كرد و به حزب دمكراتيك كردستان كه آن زمان رهبري آن بر عهده ملامصطفي بارزاني پدر مسعود بارزاني (رهبر كنوني اين حزب) ملحق شد.



وي گفت : دو لشگر از ارتش جديد عراق اخيرا ماموريت مسئوليت امنيتي را در دو سوي رودخانه دجله در شهر بغداد بدست گرفته اند.



زيباري كه امروز فرمانده ده ها واحد نظامي كه يكي از آنها زرهي است ، افزود: شكل گيري و سازماندهي ارتش جديد از نقطه صفر ماموريت دشواري است.



وي بدون اينكه مانند بسياري از مسئولان عراقي از تصميم پل برمر حاكم غير نظامي سابق آمريكا در عراق در انحلال ارتش سابق اين كشور انتقاد كند، گفت : ارتش خود به خود منحل شد و برمر جز عمل به تعهدات خود كاري نكرد.



اما وي ابراز عقيده كرد نيروهاي ائتلاف در مورد ارتش عراق دو اشتباه را مرتكب شدند اشتباه اولشان اين بود كه مردم را به حال خود را كردند تا دارايي آنها به دست غير مسئولان بيفتد و اشتباه دوم اين بود كه سران ارتش را بدون هرگونه حقوقي به حال خود رها كردند در حالي كه بنا بود آنها را بار ديگر به خدمت فراخوانند و حقوقشان را براي آنها برقرار كنند تا به صفوف شورشيان نپيوندند.



به گزارش مهر، رئيس ستاد مشترك ارتش جديد عراق درباره شورشيان ابراز اطمينان كرد كه اين افراد روزي در مقابل نيروهاي عراقي شكست خواهند خورد .



وي گفت : ما در حال حاضر 10 هزار شورشي را در بازداشت داريم .



زيباري درباره ابومصعب الزرقاوي سركرده اردني الاصل القاعده در عراق كه بسياري از جنايات سازمان يافته عليه شيعيان عراق را رهبري مي كند، گفت : تصور مي كنم وي در عراق حضور دارد اگر جايش را مي دانستم مي رفتم و دستگيرش مي كردم.



رئيس ستاد مشترك ارتش جديد عراق گفت : اعتراف هاي تروريست ها كه تلويزيون دولتي " العراقيه " تصاويرشان را پخش كرد نتيجه بخش و مفيد بود زيرا باعث شد خيلي از عراقي ها اطلاعات بيشتري درباره شبكه هاي تروريست ها به مقامات دولتي ارائه كنند به گفته وي اين اعترافات شامل اعتراف به قتل و تجاوز و سربريدن بود كه باعث ضربه زدن به جامعه عراق شده بود.



وي از عزم و اراده براي ساخت ارتش جديد و حرفه و پيشرفته عراق سخن گفت هرچند اعلام كرد اين امور ضرورتا با تمام تجهيزات نخواهد بود.



زيياري گفت : تا حالا كه تجهيز ارتش عراق از سوي دولت هاي اروپاي شرقي انجام مي گرفت زيرا سلاح آنها براي استفاده نظاميان عراقي به علت عادت كردن آنها به اين سلاح ها آسان است.



شايان ذكر است اخيرا مسئولان عراقي درباره امكان بهبود وضع امنيتي عراق طي ماه هاي آينده سخن گفته بودند و در اين زمينه فلاح النقيب وزير كشور دولت موقت دوشنبه گذشته تصريح كرده بود عراق كه در حال حاضر از گرداب خشونت رنج مي برد طي پنج سال آينده قدرتمند ترين وزارت كشور را در خاورميانه دارا خواهد شد.



وي افزود: وزارت كشور عراق قادر به حفظ امنيت به شكل خوب تا نيمه سال آينده خواهد بود

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