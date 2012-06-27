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۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۴

وقوع سیل شدید در ملکان

وقوع سیل شدید در ملکان

ملکان - خبرگزاری مهر : وقوع سیل در ملکان به خسارت شدیدی به روستاهای منطقه زد.

 به گزارش خبرگزاری مهر ، شهرستان ملکان شامگاه دیروز شاهد بروز سیل در بسیاری از روستاهای خود بود که در اثر این بارش خسارت های زیادی به روستاهای منطقه وارد شد.   

شاهدان عینی در ملکان گفتند:عامل وقوع سیل در شهرستان ملکان ، بارش شدید باران بود که باعث طغیان رودخانه این شهر شد.

بر اثر وقوع سیل در این شهرستان ، به تعداد زیادی از روستاهای ملکان خسارت وارد شد که از جمله می توان به دو روستای شیروانشاهلو و چالو اشاره کرد.

فرماندار ملکان نیز ضمن تاسف از این واقعه گفت : در اثر وقوع سیل در این شهرستان بسیاری از مزارع و باغات آسیب دیدند و بیشتر درختان روستاهای آقمنار و ساروقیه از جا کنده شد.

مصطفی قاسمی در پایان سخنان خود میزان خسارت های وارده به روستاهای ملکان را در مجموع 10میلیارد ریال تخمین زد. 

شهرستان ملکان با 105هزار نفر جمعیت در150 کیلومتری تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی قرار دارد.

کد مطلب 1636515

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