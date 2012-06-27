تبدیل زباله به کودهای بیولوژیکی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید زرین نیا، زباله و پسماندها را یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه دانست و افزود: استفاده از کودهای آلی در کشاورزی را روشی موثر در دستیابی به مفهوم کشاورزی پایدار است از این رو روش تهیه کمپوست و ورمی کمپوست مناسب ترین روش در تبدیل ضایعات آلی به کودهای آلی است.

وی از اجرای پروژه ای در این زمینه خبر داد و توضیح داد: با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه ورمی کمپوست و نقشی که زباله های جمع آوری شده در تولید این نوع کود دارد، پروژه ای در محیط واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اجرایی شد.



زرین نیا، با تاکید بر اینکه فضای سبز واحد علوم تحقیقاتی برای تولید ورمی کمپوست و کمپوست انتخاب شد، ادامه داد: در این طرح با استفاده از کرم های خاکی زباله های دانشگاه به کودهای آلی تبدیل می شوند.



رئیس ایستگاه تحقیقاتی و آموزشی کشاورزی واحد علوم و تحقیقات تاکید کرد: کود حاصل از این روش به لحاظ دارا بودن انواع هورمون ها و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، اثرات بسیار مفیدی بر رشد و نمو گیاه دارد و به نگهداری رطوبت در خاک کمک می کند.



به گفته وی کود به دست آمده همچنین حاصلخیزی خاک را نیز افزایش می دهد و مواد بیو شیمیایی آن مقاومت گیاهان را به بیماری ها افزایش می دهد.