500 پزشک شیرازی برای همکاری در پزشک خانواده شهری قرارداد بسته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اجرایی برنامه پزشک خانواده شهری، با بیان این مطلب گفت: تا پنجم تیرماه 241 پزشک عمومی مطب دار در شیراز برای همکاری در برنامه پزشک خانواده شهری قرارداد بسته اند و در مطبهای خود مشغول ثبت نام از مردم هستند.

دکتر حمیدرضا قاسم پور افزود: در همین زمان 92 پزشک نیز در بخش دولتی شامل دانشگاه علوم پزشکی شیراز، درمانگاه های تامین اجتماعی و ... برای ثبت نام از مردم مستقر شده اند.

وی اظهار داشت: 57 درمانگاه شبانه روزی نیز در شیراز قرارداد بسته اند که در هر درمانگاه بین یک تا چهار پزشک خانواده از مردم ثبت نام می کنند.

مدیر اجرایی برنامه پزشک خانواده شهری بیان کرد: بر اساس این آمارها تا زمان اعلام شده نزدیک به 500 پزشک خانواده در مراکز دولتی، مطبها و درمانگاه های خصوصی و دولتی شیراز در حال ثبت نام از مردم هستند.

وی گفت: بخش خصوصی یعنی پزشکان مطب دار و درمانگاه های خصوصی، در این برنامه همکاری قابل توجهی داشته اند به گونه ای که حضور آنها با این گستردگی برایمان قابل پیش بینی نبود.

دکتر قاسم پور افزود: علاوه بر پزشکان عمومی که همکاری قابل توجهی داشته اند، با وجود اینکه اطلاع رسانی به متخصصان، تازه آغاز شده بیش از 50 متخصص نیز در شیراز برای همکاری قرار داد بسته اند.

علوم پزشکی شیراز رتبه دوم را در بین تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور داراست

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، نتایج رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور در سال 90را اعلام کرد و بر اساس آن دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه دوم را در بین تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور کسب کرد.

سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این خصوص گفت: در رتبه بندی انجام شده، دانشگاه علوم پزشکی شیراز موفق شد که در بین تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور رتبه دوم را بدست آورد.

دکتر احمد رضازاده افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه اول را بدست آورده و دانشگاه علوم پزشکیشهیدبهشتی نیز پس از شیراز، رتبه سوم را کسب کرده است.

وی اظهار داشت: بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده از طرف نظام رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی ESIنیز علوم پزشکی شیراز در میان فهرست چهار هزار و 718 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی یک درصد جهان قرار دارد.

سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: شرط ورود یک موسسه علمی به این نظام رتبه بندی تعداد ارجاع به مقالات اصیل و مروری منتشر شده در پایگاه داده اطلاعات علمی Web of Science بابر یا بیش از آستانه تعیین شده است.

وی گفت: این سیستم رتبه بندی به صورت هر دو ماه یکبار روزآمد می شود که در آخرین رتبه بندی انجام شده، دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه های رتبه بر اساس تعداد ارجاعات (پزشکی بالینی) ، رتبه براساس تعداد مقالات (پزشکی بالینی) ، رتبه بر اساس تعداد ارجاعات ( کلیه گرایش های علوم) و رتبه بر اساس تعداد مقالات (کلیه گرایش های علوم) نسبت به رتبه بندی پیشین ارتقا داشته است.