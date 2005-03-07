تخريب گورستان مسلمان توسط ارتش سري لانكا

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از تاميل نت، دهكده پلمودايي 65 كيلومتري شمال شهر ترينكومالي درمنطقه مرزي نزديك منطقه ملايتيو قرار دارد.

پليس گفت : اين گورستان در مجاورت اردوگاه ارتش سري لانكا و در املاك كارخانه ايلمنت قرار دارد.

بر اساس گزارش منابع خبري ، افسران پليس به سرعت به منطقه اي كه تظاهرات مسلمانان رخ داده بود اعزام شدند ، چرا كه اطلاع يافتند در حدود دو هزار مسلمان دور تا دور گورستان را به منظور محافظت احاطه كرده تا پرسنل ارتش نتوانند قبرها را تخريب و مردگان آنها را از خاك درآورند.

جوانان مسلمان و ديگر ساكنان مسلمان دهكده گورستان را احاطه كرده و خواستار عقب نشيني سريع ارتش از اردوگاه بودند.



نماينده پارلماني منطقه، خواستار اقدامات جدي پليس عليه سربازان ارتش كه به مكان تدفين مسلمانان بي حرمتي كرده اند شد.

رئيس سياسي اين منطقه نيز به مقامات نظارتي سري لانكا در ترينكومالي شكايت كرده وخواستار اين امر شدند كه از هر گونه بي حرمتي بعدي جلو گيري به عمل آيد.

اين در شرايطي است كه ساكنان مسلمان اين دهكده به شدت از گورستان خود در 24 ساعت شبانه روز محافظت مي كنند.

در اين ضمن وزير سري لانكا در صندوق جمعيت سازمان ملل به رئيس جمهور اين كشور شكايت كرد و از وي خواست تا به سرعت اقداماتي را در راستاي متوقف كردن اين تخريب انجام دهد.