محمود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته گذشته 46 هزار دانش آموز تهرانی، در آزمون مدارس سمپاد نمونه دولتی شرکت کردند که 11 هزار نفر از آنها برای مقطع راهنمایی و 35 هزار نفر برای مقطع متوسطه بودند.

وی افزود: نتایج این آزمون 10 تیرماه مشخص می شود تا دانش آموزان بتوانند در مراحل بعدی اقدام به ثبت نام در مدارس سمپاد کنند.

حسینی همچنین درباره روند ثبت نام دانش آموزان دبیرستانی در مدارس توضیح داد: دانش آموزان پایه های داخلی نیازی به حضور و ثبت نام ندارند. مدیران مدارس موظف به ثبت نام آنها هستند. اما دانش آموزان پایه های ورودی به دبیرستان باید براساس محدوده های مشخص به همراه اولیای خود برای ثبت نام و انتخاب رشته به مدارس مراجعه کنند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: دانش آموزان پایه های ورودی تنها تا 15 تیرماه فرصت ثبت نام در مدارس را دارند و این زمان به هیچ عنوان تمدید نمی شود.

