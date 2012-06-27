ظرفیت های آماده اما فراموش شده

رسانه مهم‌ترین ابزار تبلیغاتی جهان امروز است که کارکردهای مختلف آن در حوزه های متفاوتی نظیر اقتصادی و سیاسی را نمی توان انکار کرد. فیلم یکی از این رسانه ها و موثرترین ابزارهای انتقال اندیشه دنیای کنونی است که بیش از هر رسانه ای در جهت رسیدن به اهداف استفاده می شود. سینما و تلویزیون دو ابررسانه امروزی برای نمایش فیلم هستند و از این رو امروز فیلم های ویدئویی در برابر آثار سینمایی قد علم کرده اند و رقیبی جدی برای جذب مخاطب به شمار می روند.

از شعر تا سینما

همیشه فیلم های ویدئویی را به مثابه شعر در برابر آثار بلند سینمایی که به داستان می مانند تصور می کردم. امروزه که فیلم ویدئویی قد کشیده و آثار بلند به تقریب یک ساعت و نیمه ویدئویی زیادی به رقابت با تولیدات سینمایی پرداخته اند، دیگر نمی توان این تعریف را لحاظ کرد. با این حال می توان فیلم های ویدئویی را به دو دسته کوتاه و بلند تقسیم کرد. فیلم های کوتاه همان شعر هستند که به دلیل کوتاهی بیننده اشتیاق بیشتری برای دیدن آنها دارد و در زندگی امروز که با شتاب فزاینده ای رو به تعجیل بیشتر و تنگی وقت مشهودتری می رود این مسئله غیر قابل اجتناب است.

فیلم های بلند ویدئویی در معمول به سفارش شبکه های تلویزیونی هستند یا سرانجام راه به شبکه های تلویزیونی پیدا می کنند چرا که نگران بازگشت سرمایه اند اما در فیلم های کوتاه این دغدغه کمتر است و برای همین مجال بیشتری برای تجربه وجود دارد. به هر حال این فیلم ها چه بلند باشند یا کوتاه، نیازمند حمایتند و هر قدمی در این راه می تواند در راستای انتقال فرهنگ و اندیشه ایران اسلامی گامی جدی در عرصه رسانه باشد.

یک اتفاق مبارک

جشنواره فیلم های ویدئویی اتفاق مبارکی در زمینه این آثار است که برگزاری آن در خارج از تهران و یکی از دورترین و محروم ترین بخش کشور یعنی جزیره بوموسی اهمیت آن را دو چندان می کند. از طرفی حضور اهالی رسانه و هنرمندان و مسئولان که سه ضلع اصلی ارتقای فرهنگی کشور هستند و آشنایی آنها از نزدیک با اهالی جزیره اتفاق خیلی خوبی بود که عمده افراد حاضر در اختتامیه این جشنواره به آن اقرار دارند.

یک جزیره 12 کیلومتری را در نظر بگیرید با هفت هزار سکنه که از شدت گرما فقط غروب ها و شبها از خانه درمی آیند. برای ما که فقط یک نیم روز در آن بودیم تحمل شرایط آب و هوایی و گرمای کشنده آن بسیار سخت بود هر چند طبیعت بکر آن و سواحل دست نخورده آن مسحورکنندگی خاص خود را داشت. تنها سینمای جزیره تعطیل است و یک هواپیما در دو نوبت تنها راه ورود و خروج به جزیره به نظر می رسد. حالا اختتامیه یک جشنواره هنری در این جزیره برگزار می شود و مردم چنان با شور و شوق استقبال می کنند که برای همه حضار از مرکز رسیده دلگرم کننده و شگفتی آفرین است. این استقبال نشانه از ظرفیت بالای مردم برای استقبال از تولیدات فرهنگی ایران در قالب های مختلف است که یکی از آنها فیلم های ویدئویی است.

ظرفیت مشتاق بومی

شاید در وهله اول گرفتن دو افتتاحیه و اختتامیه در تهران و جزیره برای خیلی ها تعجب به بار آورد اما کسانی که پا به بوموسی گذاشتند – حتی آنها که این کار را اسراف بودجه بیت المال می دانستند- به لزوم برگزاری این برنامه در جزیره واقف شدند.

استقبال گرم مردم و مسئولان بومی منطقه نشان می دهد که ظرفیت های آماده اما فراموش شده زیادی در دور و نزدیک وطنمان وجود دارد که می تواند کشف شده و استفاده صحیحی از آن شود. همین جزیره بوموسی یکی از جذاب ترین لوکیشن ها برای ساخت مستندهای زیادی است که می تواند علاوه بر درآمدزایی، ابزار مناسبی برای انتقال فرهنگ و به ویژه حقانیت ایران بر سر نام خلیج فارس باشد که این روزها تنش بین المللی زیادی ایجاد کرده و رسانه های دروغ پرداز مختلفی در این زمینه سعی در وارونه جلوه دادن این حقیقت تاریخی دارند.

بوموسی جزیره ای محروم است اما مردم دست و دلباز و مهمان نوازی دارد که بخشی از فرهنگ مهمان نوازی ایرانی را دارند و چه خوب است که با حمایت مسئولان و توجه بیشتر به تخصیص امکانات مختلف به آن – به ویژه از منظر فرهنگی – دلگرمی بیشتری برای ایرانی ماندن پیدا کنند.

همدلی بهتر از همزبانی

اتفاق جالبی که در طول سفر افتاد رفع برخی سوء تفاهم های قدیمی بین اهالی رسانه و سینما و مسئولان بود که از برکات این جشنواره به شمار می رود. جنس کارهای رسانه ای طوری است که ناخواسته منجر به برخی دلخوری ها و سوء تفاهم هایی می شود که در صورت کهنه شدن باعث دلخوری های جدید و مشکلات تازه می شود. حضور سه ضلع لازم فرهنگ و هنر یعنی هنرمندان، مسئولان و اهالی رسانه و طرح برخی گلایه ها بسیاری از این سوءتفاهم ها را برطرف کرد و مهمانانی که تک تک یا دو سه نفری راهی سفر شده بودند به صورت گروهی به تهران بازگشتند و سلام هایی که برخی از آنها از سر اجبار یا عادت بود به خداحافظی های گرم تبدیل شد.

امید که با همدلی همگانی این اضلاع شاهد استحکام هر چه بیشتر مثلث فرهنگ و هنر باشیم. همدلی می تواند بهترین ابزار برای رفع مشکلات امروز هنر ایران و به ویژه سینما باشد که از قدیم گفته اند: همدلی از همزبانی بهتر است.

--------------------------

عباس کریمی