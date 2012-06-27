معاون بسیج دانشجویی: تائید اعتبارنامه برخی از منتخبان مجلس قابل توجیه نیست

سید محسن میرحاجی درگفتگو با خبرنگار مهر، درباره تایید اعتبارنامه برخی منتخبان مجلس نهم که سابقه محکومیت قطعی قضایی داشته و اتهاماتی درباره مدارک تحصیلی آنان مطرح است، اظهار داشت: اول باید از نمایندگان انقلابی، آرمانخواه و پیرو مکتب امام(ره) و مقام معظم رهبری تشکر کنم که محکم ایستادند و شجاعانه مخالفت خود را از تصویب اعتبارنامه های این منتخبان اعلام کردند.

معاون سیاسی بسیج دانشجویی ادامه داد: این نشان دهنده آن است که بعضی از نمایندگان مجلس همچنان دغدغه اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی را دارند و نمی توانند به این راحتی از تخلفات برخی از منتخبان عبور کنند.

وی گفت: از حضور چنین نمایندگان ارزشی و انقلابی در مجلس خوشحالیم اما در عین حال نگرانی خود را برای تائید اعتبار نامه برخی از منتخبین که سابقه محکومیت قضایی دارند را اعلام می کنیم و نمی دانیم چرا نمایندگان به اعتبارنامه های این افراد رای دادند!

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با بیان اینکه تخلف این منتخبان مشخص است گفت: بنده بعنوان نماینده دانشجویان حزب اللهی از نمایندگان ملت می خواهم پای آرمانهای انقلاب بایستند و مانع ورود منتخبان متخلف به خانه ملت شوند.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: اگر نمایندگان مردم در این موضوع از خود ایستادگی و مقاومت نشان دهند دیگر مواردی همچون وقف دانشگاه آزاد و دریافت پول های کلان برای حمایت از طرح یا لایحه ای خواص در مجلس تکرار نخواهد شد.

میرحاجی ادامه داد: منتخبان اگر با جعل عناوین دورغین علمی وارد مجلس شوند صلاحیت نمایندگی را ندارند.