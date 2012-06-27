  1. سیاست
۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۵

در گفتگو با مهر مطرح شد:/

معاون بسیج دانشجویی: تائید اعتبارنامه برخی از منتخبان مجلس قابل توجیه نیست

معاون بسیج دانشجویی: تائید اعتبارنامه برخی از منتخبان مجلس قابل توجیه نیست

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در اعتراض به تایید اعتبارنامه برخی منتخبان مجلس نهم گفت: تائید اعتبار نامه این افراد به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

سید محسن میرحاجی درگفتگو با خبرنگار مهر، درباره تایید اعتبارنامه برخی منتخبان مجلس نهم که سابقه محکومیت قطعی قضایی داشته و اتهاماتی درباره مدارک تحصیلی آنان مطرح است، اظهار داشت: اول باید از نمایندگان انقلابی، آرمانخواه و پیرو مکتب امام(ره) و مقام معظم رهبری تشکر کنم که محکم ایستادند و شجاعانه مخالفت خود را از تصویب اعتبارنامه های این منتخبان اعلام کردند.

معاون سیاسی بسیج دانشجویی ادامه داد: این نشان دهنده آن است که بعضی از نمایندگان مجلس همچنان دغدغه اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی را دارند و نمی توانند به این راحتی از تخلفات برخی از منتخبان عبور کنند.

وی گفت: از حضور چنین نمایندگان ارزشی و انقلابی در مجلس خوشحالیم اما در عین حال نگرانی خود را برای تائید اعتبار نامه برخی از منتخبین که سابقه محکومیت قضایی دارند را اعلام می کنیم و نمی دانیم چرا نمایندگان به اعتبارنامه های این افراد رای دادند!

 معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با بیان اینکه تخلف این منتخبان مشخص است گفت: بنده بعنوان نماینده دانشجویان حزب اللهی از نمایندگان ملت می خواهم پای آرمانهای انقلاب بایستند و مانع ورود منتخبان متخلف به خانه ملت شوند.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: اگر نمایندگان مردم در این موضوع از خود ایستادگی و مقاومت نشان دهند دیگر مواردی همچون وقف دانشگاه آزاد و دریافت پول های کلان برای حمایت از طرح یا لایحه ای خواص در مجلس تکرار نخواهد شد.

میرحاجی ادامه داد: منتخبان اگر با جعل عناوین دورغین علمی وارد مجلس شوند صلاحیت نمایندگی را ندارند.

کد مطلب 1636576

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