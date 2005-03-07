سخنگوي دولت از شركت در جلسات انتخاباتي و سياسي منع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوي دولت در جلسه امروز خود با خبرنگاران داخلي و خارجي در پاسخ به سئوال خبرنگار "مهر" با اعلام اين خبر گفت: هيات وزيران به دليل عدم ايجاد شائبه در راستاي حمايت از فردي خاص، سخنگوي دولت را از شركت در جلسات، سخنراني‌ها و همايش هاي انتخاباتي منع كرد.

رمضانزاده در پاسخ به سئوال خبرنگار"مهر" درباره اظهارات وي در دومين هم انديشي كردها با عنوان مطالبات كردها، گفتمان اصلاحي كردهاي ايران كه وي را به سهم خواهي بيشتر در قدرت فراخوانده و با انتقاد شديد محافل سياسي، نمايندگان مجلس و شوراي عالي امنيت ملي روبرو شده بود و آن را دامن‌زدن به مطالبات قومي خوانده بودند، گفت: با وجود اينكه به عنوان يك فرد حقيقي، حق اظهارنظر درباره مسايل مختلف را دارم، ازسوي دولت موظف شده ام كه از شركت در جلساتي كه ممكن است باعث ايجاد شائبه شود، خودداري كنم.

عبدالله رمضان‌زاده خاطرنشان كرد: من البته راجع به شان حقيقي خود به عنوان يك فرد ايراني كه مي‌تواند فعاليت سياسي داشته باشد، توضيحي نمي‌ دهم و بارها هم اين مساله را گفته‌ام كه اين‌گونه مسايل مربوط به شانيت حقيقي است و نه شانيت حقوقي سخنگوي دولت، ولي به دليل اينكه اين مساله روز گذشته در هيات دولت نيز مطرح شد، نكاتي را عرض مي‌كنم.

وي افزود: ازنظر دولت، كشور ايران متعلق به همه‌ ايرانيان است وهمه آحاد شهروندان ايراني داراي حق برابر مطابق قانون اساسي هستند، همچنين همه‌ تلاش دولت براي تحقق اين امر بوده است، چنانكه دولت در اين زمينه كارهاي اساسي را در سالهاي اخير به منظور تحقق امر شعار ايران براي ايرانيان انجام داده، اما طبيعي است كه مخالفت‌هايي هم با اين شعار به همراه تنگ ‌نظري‌هايي وجود دارد و افرادي هم اثبات كرده‌اند كه حتي حاضرند 80 درصد ايرانيان را از اين حق محروم كنند، فارغ از اينكه به چه قوميت و يا گروهي انتساب داشته باشند.



دبير و سخنگوي هيات دولت ادامه داد: از نظر دولت، هر فرد شايسته ايراني كه شرايط لازم را داشته باشد مي تواند در مسند اجرايي قرار بگيرد. دولت جناب آقاي خاتمي نيز در اين زمينه، اقدامات گسترده ‌اي را انجام داده و با تحريك مسايل قومي مخالف است. در اين زمينه هم با توجه به گزارشي كه ديروز در دولت ارائه شد، قرار شد كه نوار سخنراني‌ آن جلسه در اختيار اعضاي هيات دولت قرار گيرد تا مشخص شود كه جوسازي‌هاي اخير چه مقدار نادرست بوده و بر اساس اطلاعات غلط و خبرسازي‌هاي جعلي انجام شده است.

ادامه دارد